Schonach Bürgermeister Frey freut sich: Schonach entwickelt sich.

Der Spatenstich für das 3,7 Hektar große, neue Gewerbegebiet „An der Langenwald­schanze“ in Schonach setzt den Start für ein Projekt, das bereits vor zehn Jahren beschlossen wurde.

Schonach – „Die Tiefbauarbeiten im Ort gehen weiter. Schonach bewegt sich, entwickelt sich“, betonte Bürgermeister Jörg Frey erfreut beim Spatenstich zum künftigen Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ am Montagvormittag. Vor dem offiziellen Startschuss der Bauarbeiten bei sonnigem Frühlingswetter ging Frey kurz auf die aktuell rege Bautätigkeit im Dorf ein.

Mit Blick auf das Neubaugebiet „Am Mühleberg Nord“ bemerkte er, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, auf die Nachfrage nach privaten Bauplätzen zu reagieren. „Mittlerweile sind alle Bauplätze verkauft oder reserviert, sodass wir unsere Planungen weiterentwickeln werden“, informierte das Gemeindeoberhaupt und stellte erfreut fest: „Es bewegt sich was im Ort.“

Die Hoch- und Tiefbaufirma Hermann aus Furtwangen, mit der man auch bei Ausbau Seifenbergweg, Neubaugebiet „Mühleberg Nord“, Ginsterstraße und Kurpark gut zusammenarbeite, habe auch den Zuschlag für die Arbeiten beim neuen Gewerbegebiet „An der Langenwaldschanze“ erhalten. Auch auf der planerischen Seite sei das Unterfangen in den gewohnten Händen des Ingenieurbüros Greiner aus Donaueschingen, mit dem die Gemeinde bisher auch immer bestens gefahren sei.

„Das Baugebiet für die Ansiedlung örtlicher Firmen ist eigentlich bereits seit zehn Jahren eingetütet beziehungsweise beschlossen“, erinnerte Frey. Die Nachfrage sei bislang allerdings verhalten gewesen.

Doch jetzt sei Bedarf vorhanden, sagte der Bürgermeister erfreut. Die heimische Firma Innenausbau Burger wolle in Kürze mit dem Bau eines Gewerbegebäudes parallel zu den Hoch- und Tiefbauarbeiten der Firma Hermann beginnen.

„Es sind auch noch weitere Interessenten für das insgesamt 3,7 Hektar umfassende Gewerbegebiet vorhanden“, gab Frey bekannt. Er geht davon aus, dass die Erschließung noch in diesem Jahr komplett erfolgt. Gestecktes Ziel sei die Fertigstellung im dritten Quartal, also im Herbst.

Die Erschließungskosten betragen inklusive Straße, Beleuchtung, Wasserleitung, Abwasserkanal, Leerrohre für Glasfaser rund 900 000 Euro. Die Entwässerung erfolgt durch Gräben und ein Regenrückhalte- und Versickerungsbecken am Beginn des neuen Gewerbegebiets, das direkt an das Gewerbegebiet „Am Fabrikberg“ anschließt.

Eine Straße, die an die bestehende anknüpft und an der Böschungskante entlang läuft, wird etwa in Höhe des ehemaligen Gebäudes Kuttlematte in die Kreisstraße einmünden. Von dieser wird eine Linksabbiegespur eingebaut. Rund 400 Meter lang und 6,5 Meter breit wird die Straße sein. Insgesamt werden für die Erschließung des neuen Gewerbegebiets etwa 12 000 Tonnen Asphalt verbaut.

„Wir freuen uns, dass es jetzt los geht“, sagte Frey und nahm begeistert im Führerhaus der für den Baggerbiss bereitgestellten Baumaschine Platz. Danach erfolgte der Spatenstich durch Ortsbaumeister Ansgar Paul, Bürgermeister Jörg Frey, Albert Volk und Ingo Hermann von der gleichnamigen Baufirma, Volker Röhl und Florian Greiner vom gleichnamigen Ingenieurbüro.