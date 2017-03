Schonach Bewirtungen spülen Geld in die Kasse der Sportschützen

Die Schonacher Sportschützen blicken zwar auf ein sportlich wie finanziell erfolgreiches Vereinsjahr, die gewünschte elektronische Schießanlage bleibt vorerst aber noch ein Traum.

Schonach – Die Sportschützen blickten in ihrer Hauptversammlung auf ein sportlich und finanziell sehr erfolgreiches, aber auch äußerst arbeitsintensives Vereinsjahr zurück. Oberschützenmeister Peter Börsig bedankte sich bei allen Helfern, die gefordert waren und ein üppiges Arbeitspensum bewältigten. In seinem Jahresrückblick ging er kurz auf die zahlreichen Bewirtungen ein, die dem Verein ein schönes Plus in die Kasse spülten.

Peter Börsig wies die Versammlung darauf hin, dass die Bewirtungsgelegenheiten nicht in jedem Jahr so gegeben seien. Das Dorffest, die Bewirtung beim „Tag des Liedes“, interne Angebote bei Schützentagungen sowie im Schützenhaus selbst forderten die Vereinsmitglieder und bescherten ihnen ein finanzielles Polster. Noch einige solcher lukrative Jahre wären nötig, um den Traum von einer elektronischen Schießanlage zu realisieren.

Die Sportschützen beteiligten sich das ganze Jahr rege am Dorfleben. Außerdem wurde mit internen Festen und einem Ausflug nach Nagold der Vereinszusammenhalt gestärkt. Derzeit hat der Schützenverein 166 Mitglieder und ab dem Jahr 2018 ist eine moderate Beitragsanpassung um zwei Euro vorgesehen.

Die sportlichen Erfolge präsentierten Sportwart Armin Oßwald und Jugendwart Christian Hug. Auf Kreis- und Landesebene erzielten vor allem die Nachwuchsschützen beachtliche Erfolge und sie unterstützen merklich ihre aktiven Kollegen. Kassierer Franz Ketterer erläuterte die erfreuliche Kassenentwicklung. Auch er machte seine Vereinskameraden darauf aufmerksam, dass es solche Sonderbewirtungen eben nicht jedes Jahr gebe. Bürgermeister Jörg Frey lobte die rührige Gemeinschaft und den guten Geist, der bei den Sportschützen herrscht. Er gratulierte ihnen zu einem rundum gelungenen Vereinsjahr und hob die erfolgreiche Jugendarbeit hervor. Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Christian Schuler und Kassierer Franz Ketterer in ihren Ämtern bestätigt. Andrea Ketterer bleibt zweite Schriftführerin und Armin Oßwald Sportwart. Die Jugendarbeit betreut weiterhin Christian Hug und Franz Hör bleibt Beisitzer. Für Kassenprüfer Heiner Pfaff rückt Günter Hummel nach und Dieter Ringwald bleibt zweiter Trainer der Fitnessgruppe. Bereits vor der Jahreshauptversammlung hatten die Jungschützen Florian Wissler und Nils Hummel zu ihren Jugendvertretern bestimmt. Für ihre 15-jährige Vereinszugehörigkeit zeichnete Peter Börsig Matthias Huber und Tino Huber aus, Martin Hummel wurde für 20 Jahre geehrt. Die silberne Ehrennadel des Schützenbunds überreichte er für 25-jährige Mitgliedschaft an Bruno Börsig und Franz Ketterer erhielt die goldene Ehrennadel für 40 Jahre aktive Zugehörigkeit.

Für 50 Jahre Schützenaktivität erhielt Hermann Börsig die Jubiläumsnadel des Schützenbunds, außerdem überreichte ihm Bürgermeister Jörg Frey die kleine Goldmünze der Gemeinde.

50 Jahre unermüdlich

„Wer 50 Jahre aktiv, wirklich aktiv ist, der hat diese Ehre verdient“, würdigte Bürgermeister Jörg Frey das unermüdliche Wirken von Hermann Börsig. In der Jahreshauptversammlung der Schonacher Sportschützen überreichte er ihm als Anerkennung die kleine Goldmünze der Gemeinde Schonach. Den Einsatz von Hermann Börsig bezeichnete Jörg Frey als außerordentlich und überbrachte auch die Glückwünsche der Gemeinderäte. „Es ist mir ein großes Bedürfnis zu danken“, wies er auf Börsigs Aktivitäten für die Dorfgemeinschaft hin. Schon seit Jahren unterstütze Börsig ohne großes Federlesens mit vielen Arbeiten das Dorfleben und für seine Schützengemeinschaft ist er immer da. Frey hob seinen Einsatz und seine Haltung als „wahres Vorbild für alle Jugendlichen“ hervor und überreichte ihm die Urkunde dafür. (rib)