Schonach – Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einem Baustellen-Radlader, der im Bereich einer Baustelle am Kurpark stand, mutwillig das Zündschloss abgerissen. Zudem warfen sie ein dort aufgestelltes Toilettenhäuschen um. An dem Radlader und der Bautoilette entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Triberg, Telefon 07722/1014, bittet um Hinweise.