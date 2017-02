Traumhaft schöne Naturbilder zeigte Karl Koch beim Seniorennachmittag im Pfarrzentrum in einem selbst gedrehten Film. Aber es waren keine Bilder aus der weiten Welt, denn der Bäckermeister im Ruhestand liebt seine Schwarzwaldheimat über alles.

„Ich kenne ja nur das Hochmoor beim Wolfbauernhof und beim Blindensee“, sagte der heimische Hobbyfilmer bescheiden. Das Wolfsmoor habe er schon als Volksschüler erlebt, denn dort war er jahrelang Hirtenbub. Fasziniert verfolgten die älteren Frauen und Männer den lehrreichen Film, und öfter schmunzelten sie über das Vogelgezwitscher und die Geräusche von anderen Tieren, wie Enten, Schlangen oder Libellen, die ihre Heimat am Rande von Mooren finden.

„Der Urahn unserer Pflanzen ist der Schachtelhalm, der vor 300 Billionen Jahren so hoch wuchs wie die heutigen Bäume“, informierte Koch in seinem Video. Dann wurden viele seltene Pflanzen beschrieben, die heute am Rande der Hochmoore wachsen – angefangen vom Goldenen Frauenhaar und der Blumenbinse über die Wolfsklaue und die Kratzdistel bis hin zum Sumpfblutauge und dem Bitterklee. „Jedes Moor ist eine geheimnisvolle Traumlandschaft für Romantiker, aber auch für Wissenschaftler“, formulierte Koch. „Für Experten ist unser Blindensee das wertvollste Hochmoor im mittleren Schwarzwald, es ist wie ein Geschichtsbuch der Natur“, so der Schonacher weiter. Vor drei Jahren seien von der Universität Hohenheim in Stuttgart Forscher gekommen, um Bohrungen an den beiden heimischen Mooren vorzunehmen. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Hochmoore nach der letzten Eiszeit durch Schmelzwasser entstanden sind.

„Der Blindensee bildete sich im Laufe von 8000 Jahren und ist acht Meter tief“, wusste der Heimatforscher. Das Wasser könne auch nicht versickern, weil der See-Boden mit einer wasserdichten Granitplatte versehen sei. Viel Beifall gab es für den spannenden Naturfilm und die persönlichen Gespräche im Anschluss daran.

Die Leiterinnen Antonie Oberle und Waltraud Schurt dankten Karl Koch für die Gestaltung des Nachmittags. Nach Kaffee und Vesper verteilten sie den Jahresplan für 2017 mit vielen interessanten Treffen und Ausflügen.