Schonach Alkoholfahrt: 52-Jähriger ist Führerschein los

Ein Auto kommt bei einem Unfall vond er Straße ab und stoppt erst nach 50 Metern an einer Findlingsmauer. Der Fahrer war betrunken.

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall am Freitag, 17. März, kurz nach 23 Uhr. Ein 52-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Ortszentrum und verlor laut Mitteilung der Polizei in der Turntalstraße in Höhe von Haus Nummer 21 die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Vorgarten des Grundstücks. Nach circa 50 Metern kam der Mann mit seinem Auto an einer Findlingsmauer zum Stehen.



Am Unfallwagen entstand Totalschaden, der von der Polizei auf 8000 Euro beziffert wird, der Schaden am Vorgarten auf etwa 800 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 52-Jährige nicht mehr fahrtüchtig war. Die Folgen: eine Blutentnahme und der Verlust des Führerscheins.