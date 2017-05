Schonach/Schönwald Acht junge Christen aus Schonach feiern ihre Konfirmation

Die Heilig-Geist-Kirche war nahezu voll. Das zeigte, dass es richtig war, die Konfirmation der Schonacher Jugendlichen aus Platzgründen im Schönwalder Gotteshaus zu feiern.

Von Pfarrer Markus Ockert konfirmiert wurden Hannah Schieck, Celina Heimburger, Angelina Burger und Sina Luik sowie Samuel Arnold, Tom Glück, Nils Hummel und Daniel Kixmüller. Musikalisch umrahmt wurde die Einsegnung der acht jungen Konfirmanden durch die Gesangsgruppe Kairos aus Schonach, die häufig Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Urban begleitet. Durch die Konfirmation erneuern und bestärken die herangereiften Christen das Taufversprechen. Das wird zumeist bald nach der Geburt von Eltern und Paten im Namen des Kindes abgeben. In diesem Jahr waren es je vier Mädchen und Jungen, die von jetzt an als Kirchenälteste wählbar sind oder Taufpaten werden dürfen. Am kommenden Sonntag, 21. Mai, werden noch die beiden Konfirmanden der Heilig-Geist-Kirche Schönwald konfirmiert.