Schonach 500 000 Euro für Wasserleitung

Der Förderbescheid ist da, die Arbeiten sollen bis Herbst 2018 fertig sein – dann ist das Trinkwasser für Schonach auch im Notfall gesichert.

Schonach/Schönwald/Furtwangen (ec) Der Förderbescheid für die interkommunale Wasserleitung, die Schönwald an das Furtwanger Wassernetz anschließt und für Schonach die Möglichkeit einer Not-Wasserversorgung bietet, liegt nun vor. Bürgermeister Jörg Frey berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der Antrag, der von der Gemeinde Schönwald gestellt wurde, in Höhe von rund 500 000 Euro eingetroffen sei. Schönwald wird die Arbeiten für den Bauabschnitt I nun ausschreiben. Wann mit den Arbeiten begonnen wird, sei noch nicht klar, "aber bis Herbst 2018 soll alles fertig sein", so Bürgermeister Frey. Er dankte an dieser Stelle nochmals der Nachbargemeinde Schönwald und vor allem der Stadt Furtwangen, ohne deren Kooperation die interkommunale Wasserleitung gar nicht erst möglich gewesen wäre.