Schonach 48 Jugendteams gehen in Schonach an den Start

48 Jugendteams gehen in Schonach an den Start

Der FC Schonach hatte am Wochenende zum „FC-Fäscht“ mit Barfuß-Cup und Jugendtagen eingeladen. Erstmals spielten auch Schweizer Mannschaften mit.

Am Freitag um 19 Uhr ging es mit dem Barfuß-Cup los. Die Teams, die jeweils aus drei Schützen und einem Torwart bestanden, traten aus neun Metern Entfernung – wie der Name schon sagt – barfuß an, um den Ball im Tor zu versenken. 20 Teams kämpften um die Siegerprämien für die ersten vier Platzierten. Am Ende gewannen die „German Wings“ vor „Ajax Dauerstrom“, „Ballert das rein Istanbul“ und den „King Squades“.

Am Samstag und Sonntag war die Jugend dran. Am Samstag spielten die D-Junioren auf dem Kleinfeld je zwölf Minuten. Hier gab es eine Premiere: Mit dem FC Schaffhausen aus der Schweiz war zum ersten Mal ein ausländisches Team mit dabei. „Die Schweizer haben über die DFB-Turnierbörse unsere Veranstaltung gefunden und sich angemeldet“, freute sich Christian Hock vom FC Schonach.

Nachmittags spielte die C-Jugend, ebenfalls auf dem Kleinfeld, allerdings jeweils 15 Minuten. Der Samstag endete mit einem Freundschaftsspiel der B-Junioren aus Schonach und Unterkirnach.

Am Sonntag ging es mit den Bambini weiter. Anschließend trugen die F-Junioren und die D-Juniorinnen ihre Turniere aus. Insgesamt waren es 48 Teams, die den Weg ins Obertalstation fanden. Unterm strich war man beim FC zufrieden über die Beteiligung. Alles in allem hatten sich ungefähr gleich viele Teams angemeldet, wie im Vorjahr.

„Schön ist, dass immer mal wieder neue Mannschaften mit dabei sind“, verriet Christian Hock im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese kamen aus dem ganzen südbadischen Raum und darüber hinaus: aus Triberg, Schönwald, Harthausen, Hinterzarten, Deißlingen-Laufen, Sulgen, Tuttlingen, Villingen, Bad Dürrheim, Gengenbach, Tennenbronn, Rottweil, Peterzell, Schweighausen, Dunningen, Biederbach, Nendingen, Schwenningen, aus Zizenhausen-Hindelwangen und Schaffhausen. Natürlich waren auch Teams vom FC Schonach mit dabei. Schade fand Hock allerdings, dass man nicht genug Teams für ein Turnier der B-Juniorinnen zusammenbrachte. „Das lag aber vielleicht auch daran, dass gerade dieses Wochenende ein Sichtungslehrgang stattfand“, vermutete er.

Der FC versorgte seine Gäste während des Fäschts gut. Neben dem Clubhaus gab es einen Bewirtungsstand und die Gaststätte Volltreffer war geöffnet.