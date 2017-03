Tourist-Info ehrt Ehepaar Vogel aus Neustadt an der Weinstraße, weitere Urlaube sind geplant.

In der Tourist-Information fand eine nicht alltägliche Gästeehrung statt. Das Ehepaar Irene und Hugo Vogel aus Neustadt an der Weinstraße verbrachte dieser Tage seinen 50. Aufenthalt im heilklimatischen Kurort und Wintersportplatz. In einer kleinen Feierstunde überbrachte Hans-Peter Weis von der Tourist-Info die Glückwünsche des Ferienlandes und der Gemeinde. Seit Anfang der 1980er-Jahre ist das Ehepaar regelmäßig zu Gast bei Anneliese und Helmut Duffner im Haus Farnberg. Die direkte Lage an der Loipe war damals ausschlaggebend für die Wahl des Hauses. In all den Jahren hat sich zwischen den Gästen und Gastgebern ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis gebildet. Die Geehrten denken sehr gerne an die Stunden zurück, die sie zusammen mit Familie Duffner und anderen Stammgästen bei einem Gläschen in der guten Stube verbracht haben. „So lange es die Gesundheit zulässt, werden wir weiterhin nach Schönwald kommen“, so die Jubilare.

Mountainbike-Freunde laden ein

Schonach – Die MTB-Freunde laden zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 15. März, ab 19 Uhr in der Gaststätte Volltreffer ein. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Wahlen, Satzungsänderung und Touren.

Schonach

Der Jahrgang 1946/47 trifft sich heute um 13.30 Uhr an der Friedhofskapelle zur Teilnahme an der Trauerfeier mit Urnenbeisetzung von Dieter Nock.

Schönwald

Eine Beratung der Deutschen Rentenversicherung wird am 13. März ab 17 Uhr im Rathaus angeboten. Anmeldung: Schilli-Masny, 9 bis 12 Uhr, Telefon 07722/86 08 22.