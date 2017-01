Schönwald Zeit der Enthaltsamkeit ist in Schönwald nun vorbei

Hanni Ganter ist die Trägerin des Hoogestegge 2017 in Schönwald. Vier neue Wälderhexen haben feierlich ihr Häs erhalten.

Am Dreikönigstag beginnt fast überall im Südwesten offiziell die schwäbisch-alemannische Fasnet. Auch in Schönwald hieß wieder: „Die Fasnet 2017 ist eröffnet“. Unter tatkräftiger Mitwirkung des Musikvereins Kurkapelle Schönwald eröffneten alle Narrengruppen des Kurorts gemeinsam die fünfte Jahreszeit. Bei äußerst kalten Temperaturen und Trockenheit waren neben den einheimischen Zünften auch Abordnungen der Burghexen aus Tryberg vertreten. Dazu konnte der Vorsitzende der Hirtebuebe Schönwald, Christof Kammerer, gemeinsam mit Barbara Zipfel etliche Gäste begrüßen.

„Die lange Zeit der Enthaltsamkeit ist nun vorbei“, unterstrichen sie. Die beiden Narrenchefs freuten sich, dass auch in diesem Jahr wieder Wälderhexen, Weihermänner und Vertreter des Lochemer Fasnetsclubs mit dabei waren. Zudem hatte sich eine große Zahl von FC-Hexen zur großen Schar der Narren gesellt.

Nachdem die Träger des Hoogestegge-Ordens bei den Narren und Hästrägern die Häser abgestaubt hatten, präsentierten die jungen Hirtebuebe ihren Tanz. Auch die Weihermänner standen da nicht zurück. Sie schrubbten ihren Brunnen wieder kräftig.

Gekürt wurde auch der Träger respektive die Trägerin des Hoogestegge 2017. Diesen erhält in Schönwald nur jemand, der sich im Besonderen um die Fasnet im Ort verdient gemacht hat. In diesem Jahr ist dies Hanni Ganter, die laut Hirtebuebe-Chefetage alle Bedingungen zum Erhalt des Ordens bestens erfüllt. Dafür gab es nicht nur den Orden, sondern sie musste auch besonders dunkles Weiherwasser aus der Milchkanne trinken, was angeblich unglaublich stärkt für die fünfte Jahreszeit. Allerdings schien das Gebräu der Geehrten sichtlich zu munden. Doch musste auch sie den Schwur leisten, den Hoogestegge während der gesamten Fasnet gut sichtbar zu tragen und immer dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein. Denn ansonsten drohe eine Runde für alle anwesenden Narren, was ihr aber wenig Sorgen zu bereiten schien.

Dann griffen auch noch die Wälderhexen mit viel Getöse ins Geschehen ein. Stinkender Rauch kündigte ihren Auftritt an. Sie hatten gleich vier arme Seelen angezogen, aus denen nach einer Zeremonie wieder neue Hexen geboren werden sollten. Die drei jungen Frauen und der ebenso junge Mann mutierten durch das Anlegen des Kleides, der Schürze und schließlich auch der Maske zu echten Wälderhexen, die nach einigen großen Schlucken Hexentrunk und der Verbrennung der alten Gewänder schließlich auch noch den Hexenbesen erhielten. Bürgerlich hießen sie einst Alina Hettich, Katrin Hock, Theresa Kern und Florian Dieterle. Kräftige musikalische Umrahmung bekamen die drei Narrenzünfte des Dorfes von den Musikern des Musikvereins Kurkapelle Schönwald. Sie trugen mit ihren Beiträgen zum Gelingen des Abends bei, obwohl so manchem Blechbläser beinahe das Mundstück an den Lippen festfror.

Nach dem offiziellen Teil ging es trotz der Kälte recht ausdauernd weiter, denn auch in dieser Kampagne dürfen Glühwein, Punsch und auch etwas Essbares nicht fehlen.