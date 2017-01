Schonach/Schönwald Wintergenusstouren: Premieren-Gäste finden neues Angebot toll

Ein Erlebnis der besonderen Art mit frostigen Temperaturen, verschneiten Wäldern und glitzernden Schneelandschaften verspricht das Ferienland Schwarzwald seinen Gästen bei den neu ins Leben gerufenen Wintergenusstouren. So ganz ging das Konzept bei der ersten Auflage allerdings nicht auf – wetterbedingt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auch wenn bei der Premiere der Schnee fehlte und von romantisch verschneiten Landschaften weit und breit keine Spur war, sollte der Winterabend trotzdem etwas Außergewöhnliches werden. Familie Göller aus der Ferienlandstadt St. Georgen wurde auf die Veranstaltung aufmerksam und buchte die Premiere für sich. „Wir dachten gleich, dass das ein schönes Weihnachtsgeschenk für meine Eltern wäre“, erzählt Daniela Göller. Sie wurde von Organisatorin Ilse Behrendt aus Schonach am Schönwälder Kulturdenkmal Reinertonishof begrüßt.

Dort wartete auch schon Jungbauer Sebastian Duffner mit seiner Pferdekutsche auf die Familie, die es sich in dem gemütlichen und mit Pelzen und Decken ausgestatteten Gefährt bequem machte. „Noch schöner wäre es natürlich mit einem echten Schlitten“, so Ilse Behrendt. Dazu fehlte aber nun mal der Schnee. Nicht nur die Kinder Alessandro und Yannik Göller konnten den Start der gemütlichen Kutschfahrt am späten Nachmittag kaum erwarten, auch die beiden Zugpferde, ein Edelhaflinger und ein echter Schwarzwälder Fuchs, schienen sich sichtlich auf einen Ausritt zu freuen.

Bevor es losging, versorgte Sebastian Duffner seine Gäste aber noch mit heißen Getränken, denn der Genuss sollte ja nicht zu kurz kommen. Da kein Schnee liege, sei die Pferdekutsche auf den Straßenverlauf angewiesen, schildert Ilse Behrendt. Also ging es zunächst das Weißenbachtal hinauf, anschließend in Richtung Blindensee und Vogte, bevor die Sebastian Duffner die Pferde auf einen Waldweg im Blindenwald lenkte.

An einer lichten Stelle hatte Ilse Behrendt gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang in der Zwischenzeit einen Imbiss für die Familie Göller vorbereitet. Und weil das Auge bekanntlich immer mitisst, wurden etliche Laternen auf der dunklen Lichtung verteilt. „Die Leute wollen nicht mehr wie früher dem Wanderführer hinterherlaufen“, so Behrendt. Heute erwarte der Gast Komfort und Aktion.

Gestärkt konnte sich Familie Göller dann mit der Kutsche wieder auf dem Weg zurück zum Reinertonishof machen, wo der genussreiche und kalte Abend in der warmen Stube mit einem Schwarzwälder Schlemmervesper ausklang. „Das ist wirklich eine tolle Geschichte“, lobten Herbert und Edeltraut Noffz das Geschenk ihrer Tochter und auch ihre Enkel Alessandro und Yannik waren hellauf begeistert: „Super gefallen hat uns die Kutschfahrt, Sebastian Duffner hat uns so viel über den Schwarzwald und die Pferde erzählt“, strahlten die beiden Jungen.





Wintergenusstouren

Idyllische Winterabende mit einem Pferdegespann verspricht das Ferienland Schwarzwald seinen Gästen bei den von Ilse Behrendt neu ins Leben gerufenen Wintergenusstouren. Weitere Veranstaltungen folgen. Nach der Kutschfahrt sowie einem Candelight-Dinner im Gasthaus Rössle geht es am 14. Februar ins Hotel Inselkause. Am 27. Januar und 4. März enden die Genusstouren wieder im Reinertonishof. Es sind noch vereinzelt Plätze zu diesen Terminen frei.