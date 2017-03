Schönwald Werkleiter sieht Firma Hock auf gutem Weg

Klaus Sieber lobt die Mitarbeiter, die in schwieriger Zeit dem Schönwälder Unternehme treu geblieben sind. Die Auftragslage mache einen Dreischichtbetrieb notwendig.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schönwald – „Für uns war es ein Schock, als wir im Mai 2016 erfuhren, dass die Hock Holding den Insolvenzantrag stellte“, erklärt der Werkleiter der Hock GmbH, Klaus Sieber, im Gespräch mit unserer Zeitung. Er finde den Standort in Schönwald optimal, zudem sei die Firma selbst gesund. „Unsere Kunden haben auch in der Insolvenz nie das Vertrauen in uns verloren“, ist sich Sieber sicher. Es gehe voran, nachdem gemeinsam mit Michael Hieber, dem Mitarbeiter von Insolvenzverwalter Schiller, die Restrukturierungsmaßnahmen erledigt worden seien. Mit Hieber habe man einen ausgezeichneten Fachmann zugewiesen bekommen, der zusätzlich den Vorteil habe, dass er aus Triberg stamme und daher mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sei.

Man sei mit einigen Investoren im Gespräch, der Firma traue man zu, den Sprung zu schaffen und rechtlich selbstständig weiter arbeiten zu können. Die Kundschaft schätze die hochwertige Arbeit, die von der Firma Hock abgeliefert werde, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis sei dazu die Basis. „Rund 86 Prozent aller Teile und Baugruppen werden für Zulieferbetriebe der Kraftfahrzeugindustrie produziert“, erläutert Sieber. Langfristige Verträge seien eine ausgezeichnete Basis für die nächsten Jahre.

In den vergangenen, schwierigen Monaten seien die 82 Mitarbeiter zusammen gerückt, so Sieber. Man habe um den Standort hart gekämpft. Praktisch die gesamte Belegschaft sei dem Unternehmen treu geblieben, nur ganz wenige Abgänge habe man zu verzeichnen gehabt.

„Wegen der sehr guten Auftragslage arbeiten wir im Dreischichtbetrieb. Uns fehlen derzeit Mitarbeiter, um diese komplett zu füllen“, führt Sieber aus. Die Werkleitung ist sich sicher, dass die Firma in Schönwald „eine supergute Zukunft hat“ und hofft, dass ihr ein Investor den Rücken stärkt. Ein solides Wirtschaften sei aber auch ohne einen Investor möglich. Man werde sich ganz sicher weiter entwickeln. Derzeit sei man gemeinsam mit einer Spritzgussfirma dabei, sogenannte Hybridteile, also Metall-Kunststoff-Verbundteile, zu entwickeln.

Nachdem man im vergangenen Jahr keine neuen Ausbildungsplätze anbieten konnte, rechne er für 2018 damit, dies wieder aufzunehmen. Selbstredend habe die Firma die begonnenen Ausbildungen zu Ende geführt und die Azubis auch übernommen, informiert Sieber abschließend.