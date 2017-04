Schönwald Weniger Gäste in Schonach

Weniger Gäste in Schonach

Die Premiere für das Multimedia-Spektakel „Abenteuer Ferienland 2“ ist 2018. Die Ankunftszahlen der Gäste haben sich in vier der fünf Gemeinden des Ferienlands verbessert.

Es ist gute Tradition, dass der Gemeinderat Schönwald die statistischen Zahlen des Tourismus erfährt, sobald diese vorliegen. Auch in diesem Jahr legte Julian Schmitz, Geschäftsführer der Ferienland im Schwarzwald GmbH, die Zahlen des Jahres 2016 vor – und die Maßnahmen, diese zumindest aufrecht zu halten oder gar in der Zukunft zu verbessern. Zunächst – das schon seit etlichen Jahren beste Jahr, das Vorjahr 2015, wurde in Sachen Ankünfte deutlich übertroffen. Doch zugleich schlug auch der Trend zum Kurzurlaub deutlich zu Buche.

Im Ferienlandvergleich zeigte sich, dass vier der fünf Gemeinden (mit Unterkirnach) zum Teil deutlich verbesserte Ankunftszahlen aufwiesen. Mit Ausnahme von Schonach, das einen Rückgang von knapp vier Prozent auswies, das waren 807 Ankünfte weniger als im Vorjahr. Schönwald konnte sich von 25 794 auf 26 399 Ankünfte steigern, auch Unterkirnach profitierte von der guten Lage. Hier stiegen die Zahlen um mehr als 1000 Ankünfte. Im Vergleich zum letzten Superjahr 2005 waren die Ankünfte in Schönwald sogar deutlich besser – aber leider nur die Ankünfte. Denn damals generierten die knapp 25 000 Ankünfte sagenhafte 215 359 Übernachtungen, im Jahr 2016 waren dies nur noch 160 827. Noch immer kam das Gros der Gäste aus Deutschland (135 829 Übernachtungen), gefolgt von Franzosen (5429), Israeli (4475) und der Schweiz (4545). Besucher aus Belgien und Luxemburg verbrachten 3789 Nächte im Kurort, allerdings mit rückläufiger Tendenz. Den größten Zuwachs konnte man bei Gästen aus Spanien verbuchen, auf allerdings niedrigem Niveau – 1326 Übernachtungen nach 811 im Jahre 2015. Auch asiatische Gäste kommen immer häufiger.

Um die Zahlen zumindest zu halten, haben die Verantwortlichen zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wenig geändert haben sich die Marketing-Maßnahmen. Man besucht die CMT, den Maimarkt Mannheim und die RDA in Köln. Reine Prospektauslagen werden in Basel, Colmar, Saarbrücken und Leipzig auf den kleineren Touristikmessen getätigt. Das Ferienland wirbt unter anderem als Allergiker freundliche Urlaubsregion und ist Mitglied der „Familienfreundlichen“. Nach wie vor werden ein Gastgeberverzeichnis, Themen-Booklets und diverse, stets überarbeitete Karten für Wanderer, Mountainbiker und Langläufer als Printerzeugnisse herausgebracht.

Die Hauptwerbung findet aber mittlerweile online statt – rund 95 Prozent. Völlig überarbeitet wird der Veranstaltungskalender, um die Attraktivität zu erhöhen. Eher für die Mitglieder und die Einheimischen wird erneut ein Multimedia-Spektakel erstellt, das „Abenteuer Ferienland 2“, das im Oktober 2018 in Schonach und St. Georgen aufgeführt werden soll. Die überall im Ferienland aufgestellten Informationstafeln werden mit aktualisiertem Kartenmaterial ausgestattet, die Aktualisierung läuft, eine Verknüpfung mit dem Bike-Netz wird angestrebt.

Fortgesetzt wird das Angebot der Genusswanderungen, vor allem die Kräuterwanderungen seien sehr beliebt gewesen. Teils kann eine Ausweitung auf die Winterzeit stattfinden. Das Mountainbike-Netz soll deutlich attraktiver werden, derzeit laufe die Abstimmung mit Behörden und Grundbesitzern, die Beschilderung soll ab Oktober stattfinden. Sehr positiv sei die Qualifizierung von Wanderwegen angekommen, dies werde ausgeweitet, wenn möglich sollte jeder Ort des Ferienlandes einen Premium-Wanderweg ausweisen können. Hier mahnte Adalbert Oehler (CDU) an, dass man auch bestehende Wege pflegen sollte. Derzeit sei die Schönwälder Ortsentwicklungsgruppe dabei, alle Ruhebänke zu erfassen, da müsste man danach etwas tun. Einheimische und Gäste gleichermaßen sollen von Produkten aus dem Ferienland profitieren, daher führe man ein eigenes Qualitätssiegel für regionale Produkte ein. Mit der Hochschule erstehe ein Vermarktungskonzept. Weiterhin soll die Beratung der Mitglieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Ebenfalls für die Mitglieder, aber auch für die Bevölkerung soll es mit regionalen Partnern einen Weihnachtsmarkt am Stöcklewaldturm geben. Touristikstammtische sind ebenfalls wieder geplant.

„Wann wird man im Ferienland eine flächendeckende Versorgung mit WLAN erreichen?“ Das wollte Dirk Fehrenbach (FWV) wissen. Das sei aufgrund einer völlig anders gearteten Versorgung als im Ausland nicht ganz so einfach, zumindest nicht vor der kreisweiten Breitbandversorgung, lautete die Antwort hierauf. Markus Fehrenbach (CDU) regte eine große Grillveranstaltung an, Wolfgang Storz (CDU) bemängelte, dass die Kurkonzerte fast keine Resonanz fänden. Hier sei man dran, versprach Schmitz.