Schönwald Weltstar in Schönwald

Weltstar in Schönwald

Benefizkonzert mit Sandy Cameron zugunsten der Katharinenhöhe

Schönwald/Furtwangen – Zum Benefizkonzert mit Star-Geigerin Sandy Cameron zugunsten der Katharinenhöhe in Furtwangen wird am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Schönwald eingeladen.

Cameron spielt auf einem Instrument des venezianischen Geigenbauers Pietro Guarneri aus dem Jahr 1735, das ihr die „Stradivari Society of Chicago“ als ständige Leihgabe zur Verfügung stellt.

Im Jahr 2004 gründete Cameron ihren „Music Benefit Fund“, mit dem sie sich für musikalische Bildung an Schulen einsetzt. Sie nimmt ebenfalls an zahlreichen Wohltätigkeitsveranstaltungen teil.

Ihr musikalisches Talent ist bereits auf den Kinoleinwänden der Welt zu hören. In „Rio 2“, „The Peanuts“, „Fifty shades of Grey“ und vielen weiteren Filmen bereicherte sie in der Vergangenheit mit ihrer Musik. Zusammen mit dem Komponisten Austin Wintory geht sie für das Videospiel „Assansin’s Creed – Syndicate“ auf Tour.

Der Eintritt zum Benefizkonzert in Schönwald ist frei. Spenden für die Katharinenhöhe sind willkommen.