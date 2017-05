Schönwald Weiherma leisten einzigartigen Beitrag: Narren planen Weihersprung 2018

Die Schönwälder Narren planen bei der Hauptversammlung den Weihersprung für 2018. Zudem standen Wahlen an: Jennifer Schütze wird zur neuen Kammerwartin.

Bei der Hauptversammlung der Schönwälder Narrengruppe Weiherma standen unter anderem Wahlen an. Vorsitzender Björn Gohlke konnte jedoch nur eine kleine Mitgliederrunde begrüßen. Mit 17 aktiven und 56 passiven Mitgliedern zählt der Fasnetverein ohnehin zu einer der kleinsten Gruppen in der raumschaftlichen Fasnetlandschaft. Dennoch beteiligen sich die Weiher-Narren das ganze Jahr über rege am Ortsleben.

Bürgermeister Christian Wörpel lobte die Arbeit des Vereins für das Gemeindeleben. Ihm seien alle Vereine gleich wichtig, egal ob groß oder klein, betonte der Bürgermeister. „Sie leisten einen sehr großen Beitrag für unser Dorf“, so Wörpel. Eine Veranstaltung wie den Weihersprung gebe es weit und breit nicht, meinte der Schultes weiter.

Überschattet worden sei die vergangene Fasnet vom überraschenden Tod von Ralf Kienzler, der bei einer Bergtour ums Leben kam und im Verein ein hohes Ansehen genoss. Kienzler habe zu den Gründungsmitgliedern gehört, die den Verein und das Häs des Weihermas vor 27 Jahren ins Leben gerufen hätten. „Deshalb haben wir vergangene Fasnet aus Pietätsgründen auch keinen Weihersprung veranstaltet“, sagte der Vorsitzende Björn Gohlke. „Den Weihersprung wird es aber nächstes Jahr wieder geben“, versicherte Gohlke.

Den zuletzt vakanten Posten des Kammerwarts übernahm Jennifer Schütze vom verstorbenen Ralf Kienzler. Andrea Storz wurde in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende von der Versammlung in ihrem Amt bestätigt, ebenso Schatzmeister Jürgen Ragg.

Schriftführer Hubert Waldvogel listete in seinem Bericht einige der Vereinsaktivitäten auf. So nahmen die Vereinsmitglieder unter anderem an der Waldputzete teil, aber auch beim Sommerfest des Musikvereins auf der Escheck bewirteten die Narren wieder die Gäste des befreundeten Musikvereins. Die fünfte Jahreszeit habe mit der Fensteröffnung am Dreikönigstag begonnen, Proben und die Teilnahme am Zunftabend folgten. „Sowohl im Kindergarten als auch auf der Katharinenhöhe haben wir unseren Weiherma vorgestellt“, so Waldvogel. Der Schriftführer bedauerte, dass „leider nicht so viele Zuschauer“ die Umzugsstrecken durch das Dorf gesäumt hätten.