Schönwald Vier Musiker geben Einblick

Der Endspurt für das Jahreskonzert hat bereits begonnen: Der Musikverein Schönwald zieht am 26. Dezember alle Register.

Schönwald – Intensive Probearbeiten beschäftigen den Musikverein, der gerade den Endspurt für das Jahreskonzert am 26. Dezember einlegt. Einblicke in ihre Arbeit geben nun vier Musiker des Vereins im Gespräch mit unserer Zeitung.

Lukas Klausmann darf sein allererstes Konzert mit der Gesamtkapelle bestreiten, er ist 14 Jahre alt und spielt Schlagzeug seit 2013. „Für mich ist in diesem Jahr alles neu, davor hab ich zwar schon mit der Jugendkapelle geprobt, aber in der Hauptkapelle ist das schon was anders. Wir haben zweimal die Woche Gesamtprobe und das ist neben der Schule, den Tests und Hausarbeiten manchmal ganz schön stressig. Aber es macht auch großen Spaß und am besten gefällt es mir bei meinem Lieblingsstück „Lord of the Dance“, da kann ich mich am Schlagzeug so richtig austoben. Aber ich bin auch ganz schön aufgeregt und hoffe das meinen Eltern und Freunden das Konzert gefällt.

Albert Weis, 76 Jahre, spielt Bariton seit 61 Jahren im Verein. Auf einige Erfahrung kann er in puncto Jahreskonzert und Vereinszugehörigkeit zurückblicken. Was hält einem so lange in einem Verein und die Mühe der Probearbeit auf sich zunehmen? „Das ist einfach zu beantworten, Musik ist mein Lieblingshobby und so lange es meine Gesundheit zulässt, werde ich auf jeden Fall weitermachen." Es ist die Freude an der Musik und dass wir mit unserem Konzert bei den Besucher gut ankommen, die Akzeptanz der Bevölkerung im Ort. Natürlich treffe ich auch meine Kollegen und wenn die Halle gefüllt ist und es allen gefällt, ist das jede Mühe wert. Mein Lieblingsstück beim diesjährigen Konzert ist der Marsch „Zum Städele hinaus".

Verena Kuner (27) spielt Querflöte und ist für die Öffentlichkeitsarbeit im Vorstandsteam zuständig. Seit bereits 19 Jahren ist sie im Verein. Auch für Verena ist diese Phase eine sehr anstrengende Zeit, denn neben ihrem Job als Erzieherin, der Probearbeit fürs Konzert und die Vorbereitung für die Begrüßung, Ehrungen und Dankesworte, die sie zusätzlich beim Jahreskonzert macht, bleibt nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Dieses Jahr hat sie auch noch zusätzlich dem benachbarten Musikverein Nußbach ausgeholfen. „Eigentlich hab ich für so was keine Zeit, aber auch wir sind froh, wenn Not an Mann ist und uns jemand hilft. Der ganze Aufwand verfliegt, wenn der Vorhang aufgeht und der Funke auf Publikum überspringt". Ihr Lieblingsstück: „Let me entertain you" von Robie Williams.

Edgar Zeifang, (51) ist beruflich AOK-Betriebsleiter. Im Verein spielt er seit 37 Jahren Klarinette. Zusätzlich ist er für die Ansage bei den Konzerten zuständig. „Für mich ist die Konzertvorbereitung ein Rund-um-Programm, das Spielen der Klarinette, gleichzeitig lass' ich mich schon für die Ansagen inspirieren, aber sammel' natürlich auch Hintergrundmaterial dazu. Ich finde bei uns die Auswahl der Stücke in Kombination mit Ansage, Lichteffekten und Überraschungseffekten einfach super. Mein Lieblingsstück in diesem Jahr ist „Udo Jürgens", das auch mit Gesang von Martin Moser bereichert wird.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Getränke Zimmermann oder im Ticket–Shop www.musikverein-schoenwald.de oder an der Abendkasse. Konzertbeginn am 26. Dezember ist um 19.30 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle.