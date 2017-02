Schönwald. Das Rathaus in Schönwald bleibt am Schmotzigen Donnerstag und am Fasnet-Freitag ganztägig geschlossen. Am Rosenmontag und am Fasnet-Dienstag ist die Verwaltung während der üblichen Sprechzeiten von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Tourist-Info ist über die närrischen Tage wie folgt geöffnet: 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie zusätzlich am Fastnachts-Samstag und Fastnachts-Sonntag von 10 bis 12 Uhr.