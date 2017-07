Schönwald Tennis spielen ist seine große Leidenschaft

Horst Gültling wird heute 80 Jahre, der Schönwälder ist trotz des hohen Alters top fit und war bis vor kurzem noch als Tennisspieler im Sport aktiv.

Schönwald – In Furtwangen ist er zwar beinahe bekannter als in seinem Wohnort Schönwald, was aber an seinem wichtigsten Hobby liegt, dem Tennisspiel. Horst Gültling wird am heutigen Samstag 80 Jahre alt. Er wurde am 8. Juli 1937 in Karlsruhe als jüngstes von drei Kindern geboren – allesamt Jungs. Dort besuchte er auch die Volkschule. „Während des Krieges gab es oft Fliegeralarm, da fiel der Unterricht häufig aus“, erinnert er sich. Nach der Schule lernte er im Maschinenbau, allerdings wollte er mehr. So arbeitete er in seinem Beruf und besuchte nebenher die Abendschule so lange, bis er den „technischen Ingenieur“ in der Tasche hatte.

1959 heiratete er, wenig später kam sein erster Sohn zur Welt, ein zweiter kam dazu. Bei Süko, einer Firma bei Stuttgart war der heutige Jubilar maßgeblich daran beteiligt, dass man Muttern nach dem Tiefziehen kaltpressen konnte – eine Technologie, die heute vielfach eingesetzt wird. Dort war er etwa sieben Jahre beschäftigt. Danach begann das Abenteuer Schwarzwald: Er hatte ein Angebot der Firma Lisi Mohr und Friedrich in Vöhrenbach, wo er als technischer Prokurist und Betriebsleiter 32 Jahre lang, bis zu seiner Berentung, tätig war.

Neben seiner beruflichen Entwicklung war der Sport immer Begleiter für Horst Gültling. Als er in Stuttgart arbeitete, wollte er immer nach Karlsruhe zurück, um dort in einer hohen Liga Handball zu spielen – letztlich aber war es der Beruf, der vorging. In Vöhrenbach hatte er begonnen, Tennis zu spielen. „Menschen, die mit Bällen spielen, haben eine besondere Affinität zum Ballsport, auch in anderen Sportarten“, weiß er.

Daher klappte das mit dem Tennis auch so gut, dass er recht schnell vom Tennisclub Furtwangen abgeworben wurde, wo er seit mehr als 50 Jahren das Vereinsgeschehen maßgeblich mitgestaltete. 20 Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender, mehr als 30 Jahre seiner Tenniszeit investierte er in die Nachwuchsförderung. Noch heute hilft er jedem weiter, der ihn fragt, obwohl er die aktive Trainertätigkeit erst kürzlich an den Nagel gehängt hat.

Nach dem „Ableben“ des Tennisclubs Schönwald arbeitete er auch lange Zeit an den Tennisplätzen des Dorfes, hielt sie intakt und gab dort vor allem den jungen Tennisspielern Trainingsstunden . Bis vor kurzer Zeit spielte er auch noch als Turnierspieler, was der Jubilar inzwischen zu Gunsten jüngerer Spieler aufgegeben hat.

Am heutigen Samstag erhält er Besuch: Seine Söhne werden mit Partnern erwartet, dazu kommen die drei Enkel, die ebenfalls ihre jeweiligen Freunde mitbringen – auf dass das Haus voll werde. Gemeinsam wird der 80. Geburtstag des Jubilars gebührend gefeiert, zumal Horst Gültling noch immer topfit ist.