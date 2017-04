Schönwald Straßenraub mal am Wirtshaustisch

„Straßenraub“ mal am Wirtshaustisch

„Vier Anderle“ führt in die Tiefen des Kartenspiels beim Preiscego des FC Schönwald. Hedwig Ketterer ist mit 77 Jahren die älteste Spielerin.

Schönwald – Cego, das badischste aller Kartenspiele, das vor nicht allzu langer Zeit noch ein Schattendasein fristete, ist immer stärker im Aufwind. In Schönwald aber findet seit Jahrzehnten stets am Karfreitag ein Preiscego statt. Seit wann genau, weiß keiner mehr. Franz Fehrenbach, selbst leidenschaftlicher Cegospieler, leitete das Turnier lange Zeit als Schiedsrichter. Aber auch er habe diese Aufgabe nur übernommen, erklärte er vor einigen Jahren. Vor wenigen Jahren hat Fehrenbach diesen Job an Alexander Jörger weitergegeben.

Vor Turnierbeginn um 16 Uhr ist das Vereinsheim des FC Schönwald noch relativ leer, obwohl gerade an diesem Karfreitag ein kleiner Umtrunk stattgefunden hatte anlässlich der gelungenen Umgestaltung durch das Rentnerteam des Fußballclubs. Dann, so langsam, füllt sich der Gastraum.

Kurz vor Turnierbeginn sind es dann 24 Leute, die sich in Vierergruppen um die Tische platzieren. Und das, obwohl einige Spieler aus den Vorjahren fehlen: Der FC Teutonia Schonach betreibt im „Volltreffer“ ein anderes Spiel, mit denselben Karten, „Vier Anderle“. Bei Cegospielern kommt das direkt nach Straßenraub.

Doch passender könnte die Zahl wirklich nicht sein, denn am besten spielt man Cego in der Viererrunde. Lange Zeit gab es wenig einheitliche Spielregeln, überall wurde ein kleines bisschen anders gespielt. Das hat sich inzwischen gewandelt. Es gibt einheitliche Regeln, einheitliche Karten und sogar eine Schwarzwaldmeisterschaft. Die Regeln findet man verteilt im Vereinsheim. Auch fürs Zählen gibt es jetzt einheitliche Regeln, ein „Bürgermeister“, bei dem am Ende Gleichstand wäre, ist nicht mehr möglich.

Nach der Auslosung gehen die Spieler an ihren zugelosten Tisch. 18 Männer, dazu fünf Frauen und ein Junge versuchen sich mit den bunten Karten mit den vielen Trümpfen. Da wird auch schon mal ein Räuber gespielt, bei dem sich herausstellt, wer gemauert hat, oder ein Solo, wenn einer besonders gute Karten hat. 24 Spiele werden in einer Runde absolviert, danach ist Pause, Alex Jörger zählt die Punkte zusammen.

Denn, wie es das Gesetz erfordert, um Geld wird nicht gespielt. Dann beginnt die zweite Runde mit neuen Tischnachbarn und nach etlichen Stunden gibt es einen Sieger. Neben dem Siegerpokal für Vereinsmitglieder, der so lange wandert, bis ihn einer dreimal gewonnen hat, hat der Verein wieder einmal tolle Sachpreise ausgelobt. Mit 77 Jahren zählte Hedwig Ketterer aus Rohrbach schon zu den älteren Teilnehmern. Der Jüngste an den Spieltischen, Robin Hummel, ist gerade zehn Jahre alt, wie alle Hummels aus dem Holz hat er Cego mit der Muttermilch eingesogen. Er war mit seinem 81-jährigen Opa, seinem Papa und dem Onkel gekommen. Der älteste Spieler war sogar knapp 82 Jahre alt.

Helmut Fleig hatte am Ende die meisten Punkte gesammelt und nahm den riesigen Geschenkkorb mit nach Hause. Platz zwei ging an Martin Hummel, den dritten Platz teilten sich Martin Dold und Thomas Schreiber, der damit auch den Wanderpokal für FC-Mitglieder holte.