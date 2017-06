Schönwald Sonore Klänge aus dem Alphorn erklingen über dem Schwarzwald

Zum Kurkonzert mit Musikern aus zwei weiteren Bundesländern trafen sich die Schönwälder Alphornbläser beim Vereinsheim am Pfälzer Eck. Die 100 Zuhörer waren begeistert.

Schönwald – Ein Kurkonzert der besonderen Art lieferten die Alphornbläser vor rund 100 Zuhörern bei ihrem Vereinsheim am Pfälzer Eck. Den Besuchern wurde nicht nur musikalisches Vergnügen geboten, sondern auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Eine Besonderheit gab es aber auch bei diesem sowieso schon recht speziellen Konzert. Denn die fünf bis acht (an diesem Abend sieben) Alphornisten aus Schönwald und Umgebung waren nicht allein, sie hatten Besuch aus Hessen eingeladen. „Wir kennen uns schon länger, da war es nun an der Zeit, dass uns das Ensemble Alphorn-Pur mal zu unserem Konzert die Ehre gibt“, erzählte schmunzelnd der Oberbläser Bruno Baier. Die Alphornbläser aus Hessen und Rheinland-Pfalz sind zwar schon etwas älter als ihre Kollegen aus Schönwald, aber topfit und dem Instrument in jeder Hinsicht fest verschrieben.

Die Alphornbläsergruppe Alphorn-Pur veranstaltete auch in diesem Jahr zum zehnten Mal eine Probenwoche bei der Familie Duffner auf der „Schönen Aussicht“ in Hornberg-Niederwasser. Der Dirigent der Gruppe komme aus der Schweiz – hier treffe man sich wunderbar beinahe in der Mitte in schönster Natur. Auch besuchten und bestaunten die Teilnehmer – wie in den Jahren zuvor – Sehenswürdigkeiten des Schwarzwalds.

Den Abschluss bildete nun ein gemeinsames Konzert mit den Schönwälder Alphornbläsern, das großen Anklang fand. Zunächst zeigten die Hessen ihr Können, dann waren die Hausherren dran. Das Ende bildete ein großer Alphornchor, der die sonoren Klänge der riesigen Instrumente weithin erschallen ließ. Die vielen Besucher, die gar nicht alle Sitzplätze finden konnten, dankten den Bläsern mit anhaltendem Applaus, der Zugaben nötig machte.