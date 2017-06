Schönwald Schönwald investiert in neues Naturfreibad

400 000 Euro lässt sich die Gemeinde das neue Badevergnügen seiner Bürger und Gäste kosten. Die Arbeiten für das Naturfreibad sollen bald beginnen.

Schönwald – Der Umbau des Freibads in ein Naturfreibad wird konkret. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat die Vergaben für zwei von drei Gewerken. Die Kosten liegen nur ganz geringfügig über den Planwerten.

Die erste Vergabe für den Umbau des Freibads betraf Beckenbau, Filter und Leitungen. Hier, so Bürgermeister Christian Wörpel, sei beim Planungsbüro nur ein Angebot eingegangen. Die Firma Andreas Stark GmbH aus Aalen bot die Arbeiten für 505 238 Euro an und würde ein Prozent Nachlass gewähren, sodass die Endsumme auf 500 186 Euro brutto käme.

Dieser Preis beinhaltet auch die Bockrutsche mit Kosten von 28 324 Euro netto, die man aber vorerst nicht beauftragen, sondern nur die Vorbereitung für eine spätere Installation treffen will. Die Kosten würden sich also auf rund 392 000 Euro netto belaufen, geplant waren 382 000 Euro. „Wir sind hier rund 9600 Euro über Plan, was bei der Summe verschmerzbar ist“, resümierte Wörpel. Das zweite Vergabe betraf die Holzstege am und über dem Becken. Hier war die Firma Holzbau Göppert aus Schönwald mit brutto 34 887 Euro günstigster Bieter. Geplant waren dafür Kosten von 41 911 Euro brutto.

In der Summe sei man mit beiden Gewerken also rund 3900 Euro über dem Plan, was ein sehr gutes Ergebnis sei, wie Wörpel versicherte. Mittlerweile habe der Bauhof auch schon begonnen, nicht förderwürdige Arbeiten zu erledigen. So wurden etwa Hecken und die Beckenfolie entfernt, auch die Pflasterung um das Becken wurde bereits beseitigt.