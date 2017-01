Schönwald Schönwälder Hirtebue sind jetzt bereit

„S goht degegge“ – und die Schönwälder Hirtebue sind gerichtet. Ihre Häser wurden jetzt auf dem Speicher der Uhrmacher-Ketterer-Halle ausgegeben.

Die Fasnet kann beginnen. Gerade rechtzeitig, um vielleicht notwendige Änderungen an Gewand oder der Larve vornehmen zu können, fand die Ausgabe der Häser auf dem Speicher der Uhrmacher-Ketterer-Halle statt.

Das gestaltete sich nicht ganz einfach, weil den Narren nur wenige Quadratmeter zur Verfügung stehen auf dem vollgestopften Speicher. Dabei sind es nicht gerade wenige Utensilien, die ein rechter Hirtebue braucht: Kutte, Hose und lederne Schuhe mit Holzsohle. Dazu Schal, Kniestrumpf-Stulpen, die hölzerne Scheme mit Mütze, eine Tasche, der Kuhschwanz und das schwere Glockengeschell.

Für die Damen der Garde werden die Hüte, die weißen Stiefel und der grüne Umhang ausgegeben, dazu kommen die Kleidchen. Für die Kälte haben viele der Gardedamen ein Zweitkostüm – den Hirtebue. Sie alle freuen sich in diesem Jahr auf eine recht lange und sicher nicht ganz einfache Kampagne mit etlichen Terminen und Höhepunkten – darunter das große Landschaftstreffen in Triberg, zu dem auch die heimischen Zünfte eingeladen sind.

Am Freitag, 6. Januar, ist es wieder so weit. Bei der Narrenzunft Hirtebue, der Narrengruppe Wälderma und den Wälderhexen steht ab 19 Uhr die Fasneteröffnung vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald an.