Schönwald Schnee reicht nicht: Hornschlittenrennen abgesagt

Die Veranstalter müssen erneut die beliebte Veranstaltung am Dobelskilift absagen.

Pech mit dem Wetter haben die Hornadler Schönwald. Wegen Schneemangels sagten sie nun das am Sonntag, 12. März, geplante Hornschlittenrennen ab. Bereits im vergangenen Jahr hatte es zu wenig weiße Pracht. Nun mussten die Hornadler erneut die beliebte Veranstaltung am Dobelskilift absagen.

„So macht es einfach keinen Sinn“, resümiert Elsa Kaltenbach von den Hornadlern. „Es ist keine dicke Unterlage da und um einen Slalom auszustecken, liegt zu wenig Schnee in den Kurven. Aktuell schneit es zwar, in den nächsten Tagen soll es jedoch wieder wärmer werden.“ Auch mit Blick auf die Bewirtung entschlossen sich die Hornadler am Montagabend, das Rennen abzusagen. Mit dieser Entscheidung sind die Schönwälder nicht alleine, denn auch schon andere Veranstalter mussten mangels Schnee Termine absagen. „Vergangenes Wochenende wäre ein Hornschlittenrennen in St. Märgen gewesen“, weiß Elsa Kaltenbach. Sie und ihre Mitstreiter hätten nur zu gerne am Sonntag das stets viele Besucher und Teilnehmer anlockende Hornschlittenrennen veranstaltet. „Dieses fand erstmals vor 30 Jahren statt und wurde damals vom kürzlich verstorbenen Allroundgenie Michael Nock organisiert“, erinnert sie sich.

Kaltenbach und die Hornadler, die seit etwa 15 Jahren die Veranstaltung stemmen, hoffen nun auf mehr Glück im nächsten Jahr. „Wir werden das Rennen wieder in Angriff nehmen, denn wenn es stattfindet, ist es jedes Mal ein toller Erfolg.“