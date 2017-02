Schönwald SBW-Cups im Rothaus-Loipenzentrum: Bei der Auswertung wird es rasch eng

Viel Arbeit hatten die rund 40 Mitglieder des Skiclubs als Helfer bei nicht immer optimalen Bedingungen – sehr wechselhaft präsentierte sich das Wetter beim Biathlon-Massenstart des SBW-Cups im Rothaus-Loipenzentrum im Schönwälder Weißenbach.

Deutlich arbeits- und personalintensiver als ein Langlaufwettbewerb sei ein solcher Biathlon, wusste Wettkampfleiter Günter Faller – denn allein am Schießstand achteten zehn Helfer mit Schießstandleiter Benjamin Hirt auf korrektes Schießen – und sie hatten direkt die Fehler weiterzuleiten an die Rundenzähler an der Strafrunde.

Zusätzlich musste Personal eingesetzt werden, das auf Fehler bei den Strafrunden achtete. Hier hatte Gerhard Dessecker seine Aufgabe, denn immer wieder kommt es vor, dass ein Starter seine Strafrunden auslässt, manchmal laufe einer Runden und müsse gar nicht. Zeitgutschriften gab es dagegen, weil wegen der großen Starterzahl manch einer am Schießstand warten musste.

Am Start stand wie so oft der altbewährte Starter Karl Ludwig Eckerle. Er achtete streng darauf, dass alles mit rechten Dingen zuging, allerdings hatte er mit den disziplinierten jungen Sportlern trotz allen Ehrgeizes leichtes Spiel. Viel in Bewegung war Streckenchef Christof Eschle, der zwischen Start, Ziel und Streckenposten unterwegs war. Auch bei der Auswertung brauchte es deutlich mehr Unterstützung für den Chef der Auswertung, den bewährten Mann am Computer, Adolf Wehrle. Da wurde die kleine Hütte neben der Loipe recht schnell eng.

Nicht nur die perfekte Organisation war eine feine Sache, sondern auch die Tatsache, dass viele der heimischen Talente für Tagessiege sorgten, die so nicht immer erwartbar waren. Bei den Drillingen des einstigen Skisprungasses Christof „Duffy“ Duffner, Jana, Leni und Marie, wird wohl irgendwann eine Entscheidung anstehen, in welcher Richtung es weitergehen soll – denn noch tanzen sie auf mehreren Bällen.

Und dazu noch recht erfolgreich – in der Laserklasse belegte Jana den ersten Platz, auf drei und vier folgten Leni und Marie – auch Rang zwei ging hier mit Franziska Dorer an den Skiclub. Auch in der jüngsten Laserklasse konnten mit Maya Schilli und Lulie Schlieter zwei Schönwälder Mädels den Sieg unter sich ausmachen – mit dem besseren Ende für Maya. Schon sehr dominant waren die Schönwälder Kombinierer auch bei den Jungen S 14/S 15: Hier belegten sie vier von zehn Top-Ten-Rängen, bei sehr starker Konkurrenz. Eine kleine Überraschung war dabei der überlegene Sieg von Maximilian Schneider vom Skiclub.

Auch bei den Jugendlichen 16 bis 17 konnte sich Christian Krasman, ein Schönwälder, über eine gute Platzierung freuen. Um diese Zeit allerdings schien keine Sonne mehr – das Wetter hatte sich gedreht, es gab Schneeschauer, was die 133 Sportler, die angereist waren, aber wenig beeindruckte. Immerhin 18 der gemeldeten 151 Sportler mussten dabei krankheitsbedingt auf ihren Antritt verzichten. Kleines Kuriosum am Rande: Der zweite Bus der DAV Ulm kam verspätet an, obwohl als erster losgefahren. Bis jemand bemerkte, dass der Busfahrer das falsche Schönwald ins Navigationsgerät eingegeben hatte, war viel Zeit vergangen.