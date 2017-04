Schönwald Rund um Schönwald gibt's bald einen neuen Heilklima-Steig

Der künftige Premiumweg wird im Mai offiziell für Wanderer eröffnet. Neugierige dürfen sich aber schon jetzt schon mal auf den gut elf Kilometer langen Rundweg machen, der idyllische Ecken, Sehenswürdigkeiten, Rastplätze und Einkehrmöglichkeiten verspricht.

Schönwald – Der neue Wanderweg Heilklima-Steig Schönwald ist nun komplett ausgeschildert. „Laut Aussage vom Deutschen Wanderinstitut besitzt der Heilklima-Steig ein hohes Potenzial, einer der besten Premiumwege oder Genießerpfade im gesamten Schwarzwald zu werden“, informiert die Tourist-Info Schönwald. Die Zertifizierung durch das Wanderinstitut wird Ende April erfolgen.

Mitte Mai wird der Weg offiziell seiner Bestimmung übergeben. „Die Bevölkerung und auch die Feriengäste sind aber jetzt schon eingeladen, den Rundweg zu erwandern“, heißt es in einer Pressemittteilung. Vom Startpunkt Tourist-Information Schönwald aus verläuft der Heilklima-Steig auf vielen schmalen und längst vergessenen Pfaden um Schönwald herum. Neben idyllischen Flecken und Ecken, wie dem Reinerweiher, führt die Tour auch an bedeutsamen Sehenswürdigkeiten vorbei, wie der Adlersprungschanze. Hier hat Schönwalds „Goldjunge“ Christof „Duffi“ Duffner (Olympiasieger und Weltmeister im Mannschaftsskispringen) das Fliegen erlernt. Einer der höchsten Punkte der Route ist die Escheck, die Passhöhe zwischen Schönwald und Furtwangen, gleichzeitig auch die europäische Wasserscheide Rhein-Donau. Hier laden zwei Gasthäuser zur Rast ein. Entspannung findet der Wanderer auf vielen Waldliegen und Ruhebänken, die den Weg säumen, wie zum Beispiel „Auf der Höh“ (Waldrand über dem Hilfshof) oder am Waldrand beim Dobel-Skilift. Am Endpunkt der Tour besteht ebenfalls die Möglichkeit zur Einkehr in den Gasthöfen um Rathaus und Kirche. Die Weglänge beträgt 11,4 Kilometer bei 262 Höhenmetern.

Weitere Informationen, wie Karte oder GPS-Daten, können im Internet auf www.dasferienland.de/wandern.html runter geladen werden. In den Tourist-Informationen des Ferienlandes liegen zudem die neuen Wanderbooklets aus. Auch dort ist der Heilklima-Steig detailliert aufgeführt. In den nächsten beiden Wochen werden laut Tourist-Information Schönwald noch verschiedene Info-Tafeln installiert, die das Heilklima-Thema erläutern.