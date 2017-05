Schönwald Richard-Dorer-Schule feiert ihren 50. Geburtstag

Die Schüler in Schönwald führen ein zum Jubiläumfest ein spannendes Musical auf und Schulleiter Bernhard Läufer blickt auf die noch viel längere Geschichte des Unterrichtens im Dorf zurück. Schon um 1750 gab es einen Schulmeister, der Schülern Wissen vermittelte.

Schönwald – Auf großes Interesse stieß das Schulfest zum 50. Bestehen der Richard-Dorer-Grundschule Schönwald. Neben vielen Bürgern waren Gemeinderäte, Schulleiter der Raumschaft, Werner Nagel vom Schulamt Donaueschingen und der Landtagsabgeordnete Karl Rombach gekommen.

Eine Schule gibt es in Schönwald schon lange. Genauer gesagt, findet die erste Schule ihre Erwähnung etwa um 1750 herum: Zur Winterzeit wurde in der Stube des Schulmeisters im Oberort der erste Schulunterricht gehalten, später kamen Filialschulen auf dem Bühl und im Schwarzenbach dazu, berichtete Schulleiter Bernhard Läufer. Schulpflicht freilich habe es damals nicht gegeben, die sei später gekommen.

1782 wurde auf behördliche Anordnung in der Schubertstraße das erste „echte“ Schulhaus erbaut. Wachsende Schülerzahlen verlangten größere Unterrichtsräume, dazu auch bessere sanitäre Verhältnisse, was dazu führte, dass dicht neben dem alten ein neues Schulhaus erbaut wurde, in das die Schule 1912 umzog. „Sie alle kennen dieses Gebäude – es ist unser heutiges Rathaus“, erklärte er den rund 250 Besuchern des Festaktes. Neben diesem Schulhaus gab es laut Läufer ab 1843 eine weitere Schule für Schüler im Außenbereich: Das Weißenbacher Schulhaus, später das Gasthaus Weißenbachblick. „Für die Kinder brachte der Schulweg oft unglaubliche Strapazen mit sich – es gab noch kein Goretex, dafür oft meterhohe Schneeberge, Regen, Sturm und Kälte“, erzählte er. Das Thema „Schulbus“ gab es damals ebenso wenig wie Eltern, die die Kinder zur Schule fuhren.

In den 1960er Jahren kam die Erkenntnis, dass das Weißenbacher Schulhaus nicht mehr den Anforderungen entspricht und das innerörtliche einfach zu klein wurde. Unter Bürgermeister Emil Rimmele wurde am 16. Juli 1967 der Spatenstich für die jetzige Schule vollzogen, die nach einjähriger Bauzeit von den Schülern bezogen wurde – ein sehr fortschrittliches Gebäude, das damals hochmodern war und die Riesensumme von mehr als 2,2 Millionen Mark verschlang. Sportunterricht allerdings gab es damals in dem Gebäude, das heute die Uhrmacher-Ketterer-Halle ist. Erst 1988 wurde die Sporthalle angebaut. Viele Veränderungen hat die Schule im Dorf erlebt, die Läufer den Besuchern näher brachte. Ergänzt wurde Läufers Festrede von Bürgermeister Christian Wörpel, der die Entwicklung der einstigen Volks- zur Grundschule und die Leistungen der heutigen Lehrer speziell im Zeichen der Naturparkschule hervorhob. Dazu erhielt er von Läufer ein spezielles Geschenk: Ein Bildbändchen zur Richard-Dorer-Naturparkschule. Zusätzlich hob Läufer hervor, dass es ein Gedichtbüchlein gebe, das Gedichte der Schüler enthalte. Neben den beiden hielten Karl Rombach, Werner Nagel vom Staatlichen Schulamt, der Elternbeiratsvorsitzende Roman Herdt sowie Pfarrer Markus Ockert ein Grußwort. Dann folgte das große Musical um Elec, das von Musiklehrerin Marion Bachmann geleitet wurde. Irgendwie ist er anders, der neue Schüler: Er heißt Elec und hat unheimliche Fähigkeiten. Seine Mitschüler wundern sich und tuscheln über ihn. Auch der Schulhausdetektiv ist ihm auf den Fersen.

Was er herausfindet, lässt nur einen Schluss zu: Elec ist ein Außerirdischer. Zu Judith fasst Elec aber Vertrauen und offenbart ihr, dass er auf die Erde geschickt wurde, um „Menschlichkeit“ zu erlernen. Erst als die Polizei Elec mitnehmen will, erfährt er, was „Menschlichkeit“ bedeutet – die Klasse hält geschlossen zu ihm. Mit viel Herzblut spielten die Grundschüler das Musical gleich zweimal.

Daneben gab es im Schulhaus jede Menge „Action“: Der Förderverein hatte mehrere Schätzspiele organisiert und warb darüber hinaus um Mitglieder. Ein „Fühl-Parcours“ sorgte für Überraschungen, die Naturparkschule zeigte, was die Schüler alles lernen – und Ingrid Schyle machte Familienfotos, die sofort mitgenommen werden konnten. Eine Zeitreise mit Quiz zum Thema „50 Jahre RDS“ zeigte auf, was in den vergangenen 50 Jahren passiert war und welche Lehrer und Schüler in der Zeitung veröffentlicht waren. Da das Wetter mitspielte, konnten draußen Spiele angeboten werden. Das Projekt „Hundertwasser“ wurde mit den Besuchern erweitert durch kleine Täfelchen und das Jugendorchester unter der Leitung von Stephan Pfaff hatte einen engagierten Auftritt.