Rezept-Briefkasten ersetzt die Apotheke

Dirk Häfner sorgt für Notlösung in Schönwald

Schönwald – Die Adler-Apotheke in der Hauptstraße in Schönwald wird schon bald Geschichte sein. Zum 30. April hat Apothekerin Ilona Löffler die Zulassung zurückgegeben. Geschlossen wurde die Apotheke aber bereits am 25. März.

„Wenn sich bis dahin keine Nachfolge ergibt, wonach es nicht aussieht, war es das mit einer Apotheke in Schönwald“, erklärte die Apothekerin mit großem Bedauern. Nachdem der letzte „Vollzeit-Hausarzt“ in Schönwald, Hans-Ulrich Jung, seine Praxis bereits geschlossen hat, war Ilona Löffler nichts übrig geblieben, als diesen Schritt ebenfalls einzuleiten.

Die letzten rezeptfreien Medikamente, dazu Kosmetika und ähnliche Kleinigkeiten verkaufte sie zuletzt mit großen Nachlässen. Nun gelte es noch, alles abzuwickeln, dann ziehe sie sich zunächst einmal zurück – was danach kommt, weiß die 53-Jährige noch nicht.

Doch ganz vorbei mit dem Erhalt von Medikamenten auf Rezept ist es für die Schönwälder noch nicht. Denn Dirk Häfner, Apotheker und Heilpraktiker, betreibt in Schonach und in Elzach die „Schwarzwald-Apotheke“ – und er ist bereit, nach Rückversicherung beim Landesapothekerverband einen Briefkasten als Rezeptsammelstelle einzurichten.

Dieser Briefkasten, der so gebaut ist, dass man ein einmal eingeworfenes Rezept nur noch mit einem Schlüssel herausholen kann, wird zum 3. April „in Betrieb“ gehen. Er ist sehr zentral am Eingang zum Hallenbad links des Eingangs angebracht und entsprechend gekennzeichnet.