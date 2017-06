Schönwald Ralf Schilli wird zweiter Oberhirtebue

Die Schönwälder Narrenzunft blickt in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ein Team soll künftig das Narrenblättle gestalten.

Schönwald – Die Zunft der Hirtebuben aus Schönwald hatte zur Hauptversammlung in die Schwarzwaldtanne eingeladen. Der Vorsitzende, Christof Kammerer, begrüßte die Gäste. Er sprach von einem erfolgreichen Jahr für die Narrenzunft. Ein toller Erfolg war das Sommerfest im Kurpark zum 44-jährigen Bestehen der Zunft.

Ebenso erfolgreich und einprägsam war die fünfte Jahreszeit in Schönwald. Der Zunftabend bot ein abwechslungsreiches Programm, der Kinderumzug ein buntes Bild mit vielen kleinen und großen Narren. Auch der Sonntagsumzug sei ein schöner Erfolg gewesen, freute sich Kammerer. Vier Narrentreffen hatte man besucht, darunter auch ein Jugendnarrentreffen, das dem Narrensamen und der Jugendkapelle sehr gut gefiel.

Die Planungen für die Fasnacht 2018 werde man früh angehen müssen, mahnte Kammerer, den schon Anfang Februar stehe der Zunftabend an. Insgesamt verlor der Verein sechs Mitglieder, nun zähle man 194 Aktive. Erfreulicher sei die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die stieg um fünf auf 21 an. Kammerer dankte zum Abschluss seines Berichtes allen Mitgliedern, Helfern und Gönnern des Vereines für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr.

Schriftführerin Edith Zahlaus hatte einen ausführlichen Rückblick parat. Sie berichtete von einem Ausflug nach Kenzingen, der Teilnahme am Umzug des Schönwälder Oktoberfestes, am Kegelturnier beim Sommerfest des Musikvereins und beim Jedermannschießen. Erfolgreich war auch die Teilnahme am Schönwälder Weihnachtsmarkt und die Jugend hatte viel Spaß bei einem Grillwochenende. Außerdem besuchte man Veranstaltungen des Verbandes, übernahm Bewirtungen und half bei der Umweltwoche der Gemeinde mit.

Aber natürlich berichtete sie auch über die Hauptzeit der Narren, die Fasnacht. Umzüge, Besuch in der Reha-Klinik Katharinenhöhe und dem Kindergarten, Umzüge im Ort und außerhalb und schließlich das Fasnetverbrennen – die Schönwälder Hirtenbuben waren viel unterwegs.

Kassiererin Nicole Willmann musste von einem leichten Minus im Jahresabschluss berichten, konnte dies aber durch zahlreiche Investitionen, zum Beispiel in die Häs, begründen.

Kammerwartin Martina Kammerer bestätige dies. Neue Taschen und Reparaturen von Masken, Näharbeiten an Kostümen und neue Schirme etwa kosteten viel Geld. Sie berichtete, dass man ein Häs von einer Privatperson zurückgekauft habe. Das könne man auch gut gebrauchen, denn die Nachfrage nach Ausleihmöglichkeiten steige. Das bestätigte auch der Vorsitzende, Christof Kammerer, und wies darauf hin, dass man solche Kaufgelegenheiten gerne wahrnehme, um die Masken auch wieder der Nutzung zuzuführen.

Unter dem Punkt Diverses hatte der Vorsitzende noch einiges zu sagen. So verkündete er, dass man künftig ein Team zur Erstellung des Narrenblättles bilden will. Bisher hatte dies größtenteils Kassiererin Nicole Willmann erledigt, die Arbeit will man nun aber besser verteilen. Er bat auch darum, dass doch jedes Mitglied Beiträge zum Narrenblättle liefern möge. Barbara Zipfle informierte die Mitglieder noch über den Jahresausflug, der dieses Jahr in Form einer Wanderung am 24. September stattfinden soll.

Bei den Wahlen wurde die stellvertretende Vorsitzende Barbara Zipfel in ihrem Amt bestätigt, ebenso Kassiererin Nicole Willmann, Schriftführerin Edith Zahlaus, Kammerwartin Martina Kammerer, die Beisitzer Christine Zahlaus, Paul Scherer und Steffi Hummel sowie die Kassenprüfer Anette Kern und Berthold Nock. Neu gewählt als stellvertretender Oberhirtebue wurde Ralf Schilli, der Alexander Kern ablöste.

Geehrte

Für elf Jahre Mitgliedschaft bei der Narrenzunft Hirtebue wurden Alina Thurner, Angela Duffner und Renate Mai geehrt. Für 22 Jahre waren es Andrea Storz, Christof Storz und Thomas Donnerbauer. Für 33 Jahre geehrt wurden Margret Scherer und Adalbert Öehler und für 44 Jahre Hannelore Pietschak und Lilie Thurner. (ec)