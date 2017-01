Schönwald Räte sprechen einige Probleme an

Zufahrt zum Lift und beschmierte Bus-Häuschen sind Thema im Gemeinderat

Schönwald (hjk) In der ersten Gemeinderatssitzung sprachen die Ratsmitglieder einige Probleme an. So sieht Wolfgang Storz (CDU) Probleme bei der Ausschilderung der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Trotz des entsprechenden Schildes „Spielstraße“ fahren viele zum Lift zu schnell in das letzte Stück hinein, um direkt beim Freibad zu parken – was laut Schild verboten sei. „Aber die Ausschilderung ist so schlecht sichtbar, die sieht keiner – und immer wieder gibt es Probleme, weil man beim Bad nicht wenden kann und sich viele Autofahrer schwer tun mit dem Rückwärtsfahren“, mahnte er an. Bürgermeister Wörpel versprach, sich zu kümmern.

Siegfried Duffner (SPD) fragte an, was mit den stark beschmierten Bus-Wartehäuschen passiere. Ganz schlimm sehe es bei der Inselklause aus. „Wir haben das schon mit dem Bauhof und Uwe Bünning besprochen, der das ehrenamtlich bereits auf der Escheck macht, da passiert etwas“, war sich Wörpel sicher. Aus dem Publikum warf Hella Heinold ein, dass die Gruppe AfS bereits beschlossen habe, hier tätig zu werden. Vor einigen Jahren habe sie dieses Buswartehäuschen schon einmal auf Vordermann gebracht. Markus Fehrenbach (CDU) hatte erkannt, dass der Hinweis der Gemeinde, dass Schönwald einen Arzt suche, nicht lesbar sei, wenn man da mit 50 durchfährt. „Das Bild von Schönwald ist zu mächtig“, betonte er.

Ein Lob gab es von Bianca Fattler (CDU) für den Bauhof, der den Schnee sehr gut im Griff habe.