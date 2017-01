Schönwald Pulverdampf begrüßt das Jahr 2017

Die Böllerschützen locken viele Zuschauer zum Neujahrsschießen. Dabei wurde es wieder richtig laut.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Seit 1993 führen die Böllerschützen ihr Neujahrsschießen durch. So auch am gestrigen Sonntag. Schussmeister Dietmar Kuner klärte die vielen Besucher allerdings darüber auf, dass man damit nur eine Tradition wieder aufleben ließ. Denn früher habe man oberhalb des „Ochsen“ mit einer Kanone das Neue Jahr begrüßt, die aber sei in den Kriegswirren verschollen.

Doch seit nunmehr 24 Jahren laden die Böllerschützen alle, die sich von einer oft kurzen Nacht erholt haben, ans Wirtehäusle in Schönwald ein. Keineswegs winterlich präsentierte sich das Wetter, es war beinahe schon warm, zumindest aber sehr sonnig. Etwa 250 Besucher versammelten sich um Glühwein und Hefezopf sowie weitere Leckereien, die von den Frauen der Schützen angeboten wurden.

Bevor es aber richtig laut wurde, lösten sich fünf Männer aus den Reihen der Schützen und holten etwas ganz anders hervor: Meterlange Holzstücke — Alphörner. Bruno Baier, der auch für große Teile der Schaftböller zuständig zeichnet, führte die Gruppe der Alphornbläser an. Sie spielten zum Auftakt ein Ständchen. Begrüßt wurden die Besucher vom Vorsitzenden der Schützen, Rudi Schätzle, auch Bürgermeisterstellvertreter Adalbert Oehler sprach einige Worte. Nähere Aufklärung gab dann Dietmar Kuner.

Für all diejenigen, die sich für diese Art des Schießens näher interessierten, war eine kleine Ausstellung vorbereitet, bei der die „Pranger-Stutzen“ oder Schaftböller vorgestellt wurden, die alle in Eigenarbeit hergestellt werden. Diese Böller, die von einem Kaliber von 14 bis 30 Millimeter reichen, werden alle manuell hergestellt und verziert. „Jeder dieser Böller ist ein Einzelstück, das Gewicht beträgt zwischen 25 und 30 Kilogramm“, war zu erfahren. Daher sei es nicht verwunderlich, dass diese Einzelstücke einen Marktwert von deutlich mehr als 2000 Euro haben. Selbstverständlich besitzen alle ein Unbedenklichkeitszertifikat und sind eingeschossen von der Bundesanstalt für das Schießwesen in Ulm.

Mit zehn Schaft- und Handböllern sowie mittlerweile vier Kanonen ging es in den Landschaftsgarten — die Böllerkameraden voraus, die Zuschauer begeistert hinterher. Auf der Wiese angekommen, wurde das neue Jahr zünftig begrüßt. Ob nun langsames Einzelböllern oder der Salut zu Ehren des neuen Jahres getätigt wurde – die Gäste waren mehr als nur begeistert. Die Zuschauer konnten aus sicherer Entfernung dem Spektakel beiwohnen und erfreuten sich an den unglaublich lauten Donnerschlägen, die den ganzen Ort erbeben ließen.

In unterschiedlicher Reihenfolge der Schussabgabe und variablen Geschwindigkeiten begrüßten die Schützen in immer neuen Varianten das neue Jahr. Alle Besucher genossen das Spektakel sichtlich und sie applaudierten nach jedem Salut. Etliche hielten es noch eine ganze Weile am Wirtehäusle aus.