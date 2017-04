*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der große Osterhase und das Maskottchen Leo sind bei der „Ostereiersuche“ im Schönwälder Kurpark ein beliebtes Fotomotiv. Sie wurden vom kleinen Hasen Felix unterstützt. Er half beim Verteilen der bunten und süßen Eier an die Besucher. Auch diesmal zog die Aktion Einheimische, Feriengäste und Interessierte an, die eigens zur Veranstaltung der Tourist-Info Schönwald in Zusammenarbeit mit dem Ferienland anreisten. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Schönwälder Alphornbläser. Auch der Kleintierzuchtverein trug zum Gelingen bei. Das wechselhafte Wetter mit Sonne, Regen und Schnee hielt vor allem die kleinen Gäste nicht davon ab, die ausgestellten Tiere, wie Hasen, zu streicheln. Die Züchter sorgten zudem für das leibliche Wohl. Bild: Tourist-Info