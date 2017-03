Schönwald Oberschützenmeister ehrt verdiente Mitglieder des Schützenvereins Schönwald

Verein zeichnet zahlreiche Mitglieder mit Ehrennadeln aus und vergiebt Trophäen für Sieger der verschiedenen Klassen.

Eine der „schönsten Aktivitäten“ sei die Ehrung langjähriger, treuer Mitglieder, betonte Oberschützenmeister Rudi Schätzle bei der 62. Hauptversammlung. In diesem Jahr ehrte er 31 Mitglieder mit insgesamt 1070 Jahren Vereinszugehörigkeit.

Auf 20 Vereinsjahre blicken Wolfgang Anselment, Matthias Fehrenbach, Saowalak Fehrenbach und Andreas Kern zurück. Sie erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze. Für 25 Jahre wurden Christian Faller, Franz Faller, Norbert Fehrenbach, Andrea Ketterer, Dietmar Kuner und Hans Peter mit der Ehrennadel des deutschen Schützenbundes in Silber bedacht. Seit 30 Jahren sind Gerhard und Irene Feiertag, Heiko und Monika Ganter, Armin Groß, Friedbert und Zitha Kuner sowie Ulrike Weis dabei. Sie wurden mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Christian Fehrenbach gehört dem Verein seit 40 Jahren an, er erhielt die Vereinsehrennadel und die des südbadischen Sportschützenverbandes in Gold.

Ebenfalls die Vereins- und die des südbadischen Sportschützenverbandes mit eingravierter Jahreszahl wurde an Rolf Haberstroh, Gerold Hermann, Heinrich Kaltenbach und Anita Kunz für 50 Jahre Treue vergeben. Dieselben Auszeichnungen ging für 60 Jahre an Herbert Gehring, Franz Kaltenbach, Josef Kaltenbach, Hubert Kuner und Ewald Kunz. Sie erhielten zusätzlich ein gerahmtes Foto aus der Zeit der Wiedergründung. Zum Abschluss wurden die Vereinsmeister ausgerufen, sie erhielten ihre Trophäen. In der Schülerklasse holte sich Pius Fattler den Sieg, bei den Schülerinnen zeigte Vivjana Lieckfeldt die Bestleistung. Die Jugendklasse Luftgewehr gewann Mika Ragg, die Schützenklasse entschied Manuel Fehrenbach für sich.

Erika Kaltenbach siegte beim Luftgewehr Damen Altersklasse und dem Kleinkaliber Dreistellungskampf. Die Schützenklasse KK liegend gewann Matthias Fehrenbach. In der Seniorenklasse A holte sich Gebhard Kienzler den Sieg mit dem Luftgewehr, KK liegend sowie KK Dreistellungskampf. Vroni Storz siegte in der Seniorenklasse A weiblich mit dem Luftgewehr sowie mit dem Kleinkaliber-Gewehr liegend.