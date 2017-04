Schönwald Neue Ortsmitte von Schönwald: Kuckucksnest mit Ausblick übers Dorf

Ein Bürgerspaziergang gibt Einblicke in die aktuellen Planungen zur Ortsmitte. Eine Durchfahrt zum Josefsweg erscheint demnach unrealistisch, ein Kuckucksnest mit Ausblick übers Dorf hingegen möglich. Zum zentralen Dreh- und Angelpunkt entwickelt sich der Kirchplatz.

Schönwald – Zu einem Bürgerspaziergang durch das Sanierungsgebiet um den Ortsmittelpunkt herum mit den Mitarbeitern der Planstatt Senner aus Überlingen und der Wüstenrot Städtebau hatte die Gemeindeverwaltung Schönwald eingeladen – und rund 30 Bürger folgten dem Aufruf auf den Kirchplatz. Etwas verschätzt hatten sich Johann Senner und sein Mitarbeiter Jochen Dörle in den Temperaturen im Schwarzwald auf rund 1000 Metern Höhe – sie waren in Sandalen ohne Socken angetreten, während die heimischen Teilnehmer noch gut gerüstet im kühlen Schwarzwald unterwegs waren. Mit dabei war auch die Wüstenrot-Projektleiterin Hanna Denecke, die die Schönwälder in der Umgestaltung ihres bisher eher tristen Ortsmittelpunktes begleitet, gemeinsam mit Mitarbeiterin Ute Leman, die die Anregungen notierte.

Bevor man in die falsche Richtung plane, wolle man die Bürger mitnehmen, erklärte Johann Senner, das sei auch der Grund, weshalb er auf diesen Spaziergang gedrängt habe. Schließlich sei gerade der Platz vor der Kirche ein ganz spannender Punkt. Da auch Gemeinderat und Verwaltung darauf dränge, möglichst noch im laufenden Jahr mit dem Umbau zu beginnen, wolle man Anregungen aufnehmen und in den Planentwurf einbinden. Dazu werde eine exakte Vermessung des Geländes nötig werden, nachdem die erste Vermessung eher grob die Örtlichkeiten dargestellt habe. Mit einbinden wolle man die Ortsdurchfahrt. Für das erste Gestaltungskonzept sei seitens der Mitspazierer alles erlaubt und alles möglich. Die Topografie des Platzes, die für manchen schwer sei, sieht Dörle als interessante Möglichkeit der Gestaltung.

Auf dem Platz selbst sieht die Planstatt ein einheitliches Bild als erste Prämisse, dazu sollten in erster Linie die Autos in den Hintergrund treten, viel mehr als Behindertenparkplätze vor der Kirche und einige Parkmöglichkeiten für den Falken sollten dabei nicht mehr herauskommen. „Dieser Platz hat mehr verdient als Asphalt und Parkplätze“, so der Landschaftsarchitekt. Verworfen wurde indes die angedachte Möglichkeit einer Durchfahrt in Richtung Josefsweg und Renates Lädele – zu eng, unpraktikabel und teuer. Gemeinderat Markus Fehrenbach brachte ins Spiel, für Festivitäten an versenkbare Versorgungssäulen mit Wasser und Strom zu denken. Kollege Adalbert Oehler will eine Erinnerung an die Kuckucksuhr, vielleicht mit Spielecharakter und vielleicht einen Blick auf die Schanze ermöglichen, die später von Dirk Fehrenbach ergänzt wurde: Ein Kuckucksnest in der Höhe, das einen Blick über den Ort ermögliche – anstelle des geplanten Bergkristalls. „Die Kuckucksuhr selbst ist abgegriffen, bevor Besucher Schönwald erreichen“, betonte er.

Mit der Gastronomie verbunden sieht Johannes Göppert die Belebung des Platzes. Marianne Kätsch-Jung denkt an die dunklen Nächte – hier könnten besondere Lichtinszenierungen stattfinden. Einen Brunnen auf dem Gelände wünschen sich einige. Hanna Denecke mahnte an, man möge daran denken, den Platz passend zum Ort zu gestalten. Beim Gang zur Hauptstraße klärte Senner darüber auf, wie man diese durch farbliche Gestaltung so präparieren könne, dass die Autofahrer angeregt würden zum Langsamfahren – nicht per Pflaster, sondern durch gefärbten Asphalt – mit dem Regierungspräsidium sei man im Gespräch. Querungshilfen sollten möglich sein, die dann den Verkehr zusätzlich beruhigten. Wichtig sei, das Parkdeck beim Kurzentrum besser anzubieten und zu sanieren – von dort zur Kirche seien es maximal zwei Gehminuten.

Fortgesetzt wurde der Spaziergang im Sitzungsraum der Uhrmacher-Ketterer-Halle, wo zunächst per Dia-Show die vorläufige Gestaltung des Platzes noch einmal aufgenommen wurde – was nicht allen passte. Einer der Besucher wurde regelrecht ausfallend und verließ die Versammlung unter lautem Protest – weil Parkplätze vor der Kirche wegfallen sollen. Am Ende verblieb man so, dass die Planstatt zunächst die angesprochenen Vorschläge in das Konzept einarbeitet. Noch vor den Ferien soll es erneut vorgestellt werden. Eventuell, so Senner, könnte man im Spätsommer auch mal eine Lehrfahrt unternehmen, um zu sehen, wie andere Kommunen ähnliche Projekte gelöst haben.