Schönwald Neue Ehrenmitglieder bei der Kurkapelle

Verein vergibt Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold an zahlreiche Mitglieder

Schönwald – Jede Menge Ehrungen für passive Mitglieder gab es in der Hauptversammlung des Musikvereins Kurkapelle. Die Mehrzahl fehlte allerdings, wohl auch wegen der grassierenden Erkältungs- und Grippewelle. Bruno Baier, Dieter Jäger, Mareike Schmitt, Michael Riesterer, Andreas Schlimpert und Wolfgang Weber sind seit 20 Jahren passive Mitglieder der Kurkapelle und erhielten dafür die Ehrennadel in Bronze.

Die silberne Vereinsehrennadel für 30 Jahre ging an Erika Allgaier, Monika Allgaier, Karl Bechtle, Ludwig Dieterle, Alfred Fehrenbach, Ernst Furtwängler, Hannelore Ganter, Holger Jauch, Alex Jörger, Hans-Ulrich Jung, Alexander Kaltenbach, Hans Peter, Evely Rieger und Hans-Felix Thurner.

Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre erhielt Rudi Schätzle, dieselbe Ehrennadel, verbunden mit der Ernennung zum Ehrenmitglied, wurde an Hans-Peter Duffner, Manfred Duffner, Herbert Kaltenbach, Petra Kammerer, Hans Kazmirski, Udo Machon und Margot Opp verliehen.

Eine besondere Ehrung ging an Altbürgermeister Hans-Georg Schmidt. Er gehörte seit 1983 dem passiven Vereinsausschuss an und war wertvoller Ratgeber. Deutlich vor dem 40. Vereinsjahr wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und auch mit der Ehrennadel in Gold geehrt, nachdem er sich in diesem Jahr aus dem Ausschuss zurückzieht.