Schönwald Liegehalle im Schwimmbad wird schick  Die Nutzung bleibt weiter offen

Der Gemeinderat hat einer Runderneuerung der Liegehalle im Schönwälder Schwimmbad zugestimmt. Die Nutzung des bisherigen Lagerraums bleibt zunächst ungeklärt.

Im Vorgriff auf die anstehende Schwimmbadsanierung will die Gemeindeverwaltung Schönwald zunächst die Liegehalle auf Vordermann bringen. Dies sei auch für die Ortsentwicklung sehr wichtig, betonte der Bürgermeister. Dann aber ging es um das Schwimmbad respektive die Liegehalle, die nur noch als Lagerraum diene und sehr unschön wirke.

Nachdem im zeitigen Frühjahr bereits das Oberdeck des Gebäudes mit einer Verschalung versehen worden war, zeigte man sich seitens der Verwaltung überzeugt, dass eine solche Maßnahme auch der darunter liegenden Liegehalle durchaus zum Vorteil gereichen würde.

Bisher dient die Halle vorwiegend als Lagerhalle – was angesichts fehlender Deckung nicht wirklich gut aussehe, so Bürgermeister Christian Wörpel. Da die zu erwartenden Kosten deutlich unter der Ausschreibungspflicht liegen, könne man direkt bei Handwerksbetrieben anfragen, was man auch getan habe. Zunächst für die Verschalung inklusive Fenstern und Türe hatte man ein Angebot der Firma Göppert eingeholt, das bei netto knapp 17 500 Euro liege. „Da das als Ausgabe im Tourismusbereich zählt, bleibt die Umsatzsteuer außen vor“, so Wörpel. Neben der Verschalung wolle man auch den Estrich-Fußboden mit einer Vinyl-Deckschicht aufwerten, die Angebote seien noch nicht da. Die Gemeinde rechne aber mit etwa 5000 Euro netto.

Die Verschalung gehe ja in Ordnung, so die einhellige Meinung der Ratsmitglieder. Hans-Peter Schwer (SPD) interessierte sich, ob in den Raum bereits Strom liege. „Wir haben viele Anfragen wegen einer möglichen Nutzung. Wenn wir hier eine Entscheidung getroffen haben, machen wir uns Gedanken wegen Strom und auch einem möglichen Waschbecken“, so Wörpel.

Als gute Investition sieht Dirk Fehrenbach (FWV) die Verschalung, das Gebäude werde ansonsten sicher nicht besser. Adalbert Oehler (CDU) sah die angedachte Lösung eines Vinyl-Fußbodens als zu hoch gegriffen an. Sein Fraktionskollege Wolfgang Storz riet dazu, mit dem Boden abzuwarten, bis die künftige Nutzung geregelt sei.

Einig war man sich darüber, dass man durch die Verschalung einen positiven Effekt erziele, daher stimmte der Rat dieser Sache zu.