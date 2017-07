Schönwald Jugendorchester spielen für die Katharinenhöhe

Musik als Gemeinschaftserlebnis gibt es für junge Musiker der Region, die derzeit für den großen Auftritt am 22. Oktober im Triberger Kurhaus zugunsten der Kinder-Krebsnachsorge-Klinik proben.

Schönwald – Jugend hilft – so lautet das Motto eines Konzertes, das von allen Jugendorchestern aus dem Umfeld der Kinder-Krebsnachsorge-Klinik Katharinenhöhe gespielt werden soll. Der Grundgedanke dabei sei, ein Konzert mit einem einzigen wirklich großen Jugendorchester zu geben. Gemeinsam wurde dabei ein unterhaltsames, durchaus ambitioniertes Programm erarbeitet, wie der Leiter des Projekts, Bernhard Weißer, im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte.

Veranstalter des Konzerts wird die „Katha“ selbst sein. Da kein Eintritt verlangt wird, sondern um Spenden gebeten werde, komme der gesamte Erlös direkt an die richtige Stelle, sind sich die Verantwortlichen sicher. Dazu soll das Erlebnis eines gemeinsamen, wirklich großen Orchesters mit voraussichtlich etwa 100 Musikern ein tolles gemeinsames Erlebnis werden, das alle beteiligten Vereine einander näher bringe. „Die jungen Musiker werden Teil von etwas wirklich Großem“, ist sich Bernhard Weißer sicher. Zugleich biete das Konzert eine wunderbare Plattform, um bei Kindern und Jugendlichen für die Blasmusik zu werben, wovon alle teilnehmenden Vereine profitierten. Seit dem 18. März finden immer wieder gemeinsame Proben statt, entweder in der Festhalle Furtwangen oder in der Uhrmacher-Ketterer-Halle Schönwald.

Beide Gemeinden stellen die Hallen dafür laut Weißer kostenlos zur Verfügung. Am 17. Juni, am 1. und 8. Juli, am 30. September und am 7. Oktober fanden und finden die gemeinsamen Proben statt, am 21. Oktober ist dann im Kurhaus Triberg Generalprobe, bevor dann am 22. Oktober ab 17 Uhr im Kurhaus das Konzert beginnt.

Aus den Jugendorchestern Furtwangen, Schönwald, Schönenbach, Gütenbach, Triberg, Katzensteig, Nußbach, Schonach und Vöhrenbach kommen die jungen Künstler, die sich mit viel Herzblut auf diese Aktion einlassen – schließlich sind das alles zusätzliche Proben zu denen in den Vereinen. Man darf sich auf ein tolles Konzerterlebnis freuen, das jeden Euro an Spenden wert ist. Und für die Kinder und Jugendlichen stellt das Ganze ein tolles Gemeinschaftserlebnis dar, das ihnen sicher viele neue Freunde unter ihren Musikerkollegen bringt.