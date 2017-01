Schönwald Jugendfeuerwehr sammelt 200 Weihnachtsbäume ein

Die Jugend der Feuerwehr bekamen am Samstag Kleinlaster und Anhänger zur Unterstützung. So wurde der Ort vom Weihnachtsschmuck befreit.

Mit schwerem Gerät rückten am Samstag in Schönwald die Mitglieder der Jugendfeuerwehr den alten Weihnachtsbäumen auf den Pelz. Schon traditionell räumen sie den Ort vom Weihnachtsschmuck. Wer sich bei den jungen Floriansjüngern anmeldete und einen kleinen Obolus entrichtet hatte, durfte seine Fichte, Tanne oder ein anderes Weihnachtsbäumchen daheim abholen lassen. Die jungen künftigen Wehrmänner sammeln aber auch die Patenbäume mitsamt Ständern ein, die von der Gemeinde an diverse Häuser geliefert worden waren.

Jugendleiter Sebastian Storz und seine Kollegen sind stolz auf die jungen Jugendfeuerwehr-Mitglieder: „Es sind alle dabei, keiner drückt sich. Und wir bekommen auch tolle Unterstützung.“

So habe eine Firma einen Kleinlaster zur Verfügung gestellt, Paul Scherer einen großen Hänger, mit dem man die Ständer einsammelt. Und Edgar Schwer habe mit seinem Traktor mit dem großen Hänger tatkräftig ausgeholfen. Er nehme auch alle Bäume und Bäumchen ab, freute sich der Jugendleiter. Und diese Bäumchen, das seien rund 200 Stück, also eine ganze Menge.

Ein kleines Anliegen haben die Jugendleiter aber auch: „Wir freuen uns über jeden Neuen. Wer von den Jungen und Mädchen im Dorf Lust hat, darf gerne am 23. Januar um 18 Uhr zu unserer Probe kommen. Da wollen wir das Polizeirevier St. Georgen besuchen“, warb Storz. Und er versprach weiter, dass längst nicht alle Termine für Proben verplant seien, es gebe auch sehr viel Spaß und tolle Aktionen. „Wir kommen in der Regel alle zwei Wochen immer montags ab 18 Uhr zusammen“, nannte er den nächsten Termin.