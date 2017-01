Schönwald Hirtebuebe präsentieren amüsante Anekdoten

Schönwälder Narrenblättle erscheint bereits zum 43. Mal.

Schönwald – Es berichtet von den kleinen und großen Missgeschicken der Schönwälder: das Narrenblättle. Damit das jedes Jahr erscheinen kann, ist einiges an Arbeit erforderlich. Im Jahre 1972 wurde die Narrenzunft Schönwald, die Zunft der Hirtenbuben, gegründet. Bereits drei Jahre nach der Gründung ging das erste Narrenblättle in Druck und berichtet seither von großen und kleinen Missgeschicken der Schönwälder Bürger. In Versform und gedichtet im „Scheewälder Dialekt“, werden amüsante Anekdoten des Schwarzwalddorfes jedes Jahr aufs Neue den Lesern präsentiert.

Die Rubrik „Wussten Sie schon...“ ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Schönwälder Narrenblättles und beschreibt kurz und knapp das geschehene Ungemach. Großer Bahnhof herrschte an der Fasnet 1975 zur Erstausgabe des Narrenblatts „De Hirtebue“ vor dem Ladengeschäft des damaligen Vorstandes Gebhard Fehrenbach.

Vor „em Goldschmied“, wie der Laden im Volksmund genannt wurde, marschierte der Musikverein auf, begleitet von vielen Hirtebuebe. Mit Pauken und Trompeten wurde das erste Narrenblättle gebührend gefeiert. Der zunfteigene Blättle-Verkaufsstand war noch lange Zeit vor „em Goldschmied“ aufgestellt, wechselte später zum Narrenbrunnen und zuletzt vor die Bäckerei Ganter.

Im Laufe der Zeit hat sich vieles geändert – nicht nur das Deckblatt des Narrenblättles, sondern auch dessen Herstellung. Mittlerweile läuft vieles digital und online. Nach wie vor aber gehen die Macher der närrischen Zeitung das Erstellen mit viel Begeisterung und Elan an, auch wenn damit sehr viel Arbeit und auch ein großer Zeitaufwand verbunden ist. Bereits lange vor der fünften Jahreszeit hängt ein Briefkasten am „Ganter-Beck“ in der Ortsmitte und nimmt die, zum Teil noch handgeschriebenen Narrenblättle-Beiträge entgegen. Oberstes Gebot der Redaktion ist und bleibt, dass die Beiträge weder beleidigen noch persönlich angreifen, auch anonym abgegebene Beiträge werden nicht veröffentlicht.

Viele fleißige Hände und aktive Helfer sind erforderlich, bis das Narrenblättle fertig erstellt ist. Zunächst geht es los mit dem Sammeln von Inseraten bei Firmen und Geschäften, die dadurch das Erscheinen finanziell unterstützen. Alle eingegangenen Beiträge werden gesichtet und korrigiert. Dann geht es ans Setzen des Blattes. Die lustigen Geschichten, aufgepeppt durch Fotos, und die Anzeigen werden sorgfältig in Form gebracht und zum Manuskript zusammengefügt. Redaktionsschluss ist dabei nur wenige Tage, oft gar Stunden, vor dem Erscheinungstermin. Daher legen die Layouter, Nicole und Blasi Willmann, so manche Nachtschicht ein, damit das endgültige Narrenblättle, mittlerweile als digitale Datei, rechtzeitig in Druck gehen kann. Am Samstag vor dem Schmutzige Dunschdig ist es dann soweit. Das Narrenblättle ist da und kann verkauft werden. Von Haus zu Haus ziehen die engagierten Zunftmitglieder, mal mehr, mal weniger verkleidet, durch Schönwalds Straßen und bieten die Narrenzeitung an. Selbst die Bewohner der Zinken (Außenbezirke) können das Narrenblättle direkt an der Haustüre erwerben durch Lieferservice frei Haus.

Jeder Verkäufer des Narrenblättles hat in der Regel seit vielen Jahren seinen festen Bezirk und weiß genau, hinter welcher Haustüre schon, zum Teil sehnsüchtig, auf das neue Werk gewartet wird. Das Geld liegt bei einigen Kunden bereits abgezählt auf der Kommode im Flur. In einer Höhenlage von 1000 Metern pfeift der Wind kräftig, das Stapfen durch hohen Schnee und das Ankämpfen gegen mächtige Schneegestöber ist keine Seltenheit. Doch für einen eingefleischten Narr ist das alles kein Problem.

Die Freude ist groß, wenn fast alle Exemplare verkauft sind, die Tasche leer und die Kasse voll ist. Nicht selten kommt es vor, dass sich auf diesen Verkaufstouren schon wieder die ersten amüsanten Geschichten ereignen, die für das darauffolgende Narrenblättle verwendet werden können.