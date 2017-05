Schönwald Helga Ortlieb ist seit 60 Jahren Turnerin

Freude über den erfolgreichen Turnernachwuchs beim Schönwälder Turnverein, der zählt 352 Mitglieder zählt.

Schönwald – Gute Erfolge beim Turnernachwuchs, ein tolles Jubiläumsfest und eine steigende Tendenz in Sachen Übungsleitern standen im Vordergrund der Hauptversammlung des Turnvereins Schönwald. Dringend benötigtes Geld brachte der Weihnachtsmarkt dem Verein ein.

Während bei den Erwachsenengruppen ausreichend Übungsleiter zur Verfügung stünden, die auch regelmäßig ihre Fortbildungsveranstaltungen besuchten, habe es im Kinder- und Jugendbereich lange Zeit nicht gut ausgesehen, betonte die Vorsitzende Martina Faller. Doch für das laufende Jahr sei ein Durchbruch erfolgt, selbst für die Jungs habe sich jemand gefunden, und auch das Mutter-Kind-Turnen könne wieder aufgenommen werden. Aktuell zählt der Verein 352 Mitglieder.

Das Raumschaftsturnier in Schonach, das seit sechs Jahren gemeinsam mit den Nachbarorten angeboten wird, war auch für den kleinsten der teilnehmenden Vereine ein großer Erfolg. Bei den Jungs gab es mit Mika-Louis Fautz, Raphael Kienzler und Simon Schütze ein reines Schönwälder Podest. In der zweiten Gruppe schafften Emily Fautz, Laura Fehrenbach und Lea Peter dasselbe. Und auch bei der dritten Gruppe gehörte das Podest den Schönwäldern, hier schafften Jana, Marie und Leni Duffner sogar ein rein familiäres Podest. Problematisch sei es, die Kinder zu halten, sobald sie die fünfte Klasse besuchen, da diese dann sehr häufig Nachmittagsunterricht hätten. Nina Maurer berichtete zudem von einer Übernachtungsparty in der Turnhalle. Die sei so gut gewesen, dass alle schon nach einer Wiederholung gefragt hätten.

Im Dezember gab es ein zusätzliches Geschenk – die heiß ersehnte Spezial-Turnmatte „Air Track“ wurde geliefert. Kassiererin Gabi Schätzle stellte fest, dass sie deshalb erstmals in ihren Jahren als Finanzchefin ein sattes Minus vermelden müsse.

Nach den Berichten der Jugend- und Erwachsenenabteilungen, bei denen auch die Tischtennisabteilung mit einem starken Martin Dilger hervorstach, gab es den Bericht von den Seniorinnen und der Frauengymnastik – Renate Hund zeigte auf, dass die Damen ihre Ausflüge gerne zum Shoppen nutzen.

Bei den Wahlen wurden Martina Faller und Gabriele Baier als Vorsitzende und Schriftführerin bestätigt. Ab sofort ist auch der Turnrat deutlich gewachsen: Zu Martina Faller, Renate Hund, Gabi Schätzle, Gabriele Baier, Lioba Beha, Marlene Dams, Martin Dilger, Helmut Droll, Andrea Duffner, Markus Kuner, Nina Maurer, Renate Schätzle, Franz Zipfel gesellen sich nun noch Georg Fehrenbach, Benjamin Maurer, Melanie Scheja und Marion Bachmann.

Die Jugend-Übungsleiterinnen freuen sich schon auf die anstehenden Turniere, wie das Raumschaftsturnier in Schonach und vor allem das Landes-Kinderturnfest, das vom 14. bis 16. Juli in Konstanz stattfindet.

Ihre Urkunde für 60 Jahre treue Mitgliedschaft im Turnverein Schönwald erhielt in der Hauptversammlung in der Pizzeria Holzfällerstube zudem Helga Ortlieb, die beim vergangenen Jubiläumsfest im Urlaub war.