Schönwald Heimatverein bereitet Generationenwechsel vor

Die Mitglieder sind im Ort vielfältig engagiert, Brauchtum weiterzugeben bleibt aber eine große Aufgabe. Die Jugendleiterin rechnet mit junger Lösung für ihr Amt und bleibt nur für ein weiteres Jahr.

Auf der einen Seite Kontinuität, auf der anderen die Einbeziehung junger Mitglieder in den Vorstand – so könnte man das Ergebnis der Wahlen beim Heimatverein zusammenfassen. Erhalten und Bewahren durch die Weitergabe des Kulturguts Brauchtum an die Jugend ist auch ein wichtiges Thema.

Spaß mache es mit allen, da sich jeder einbringe, wo Hilfe benötigt werde, betonte Alexander Zimmermann. Der Vorsitzende sich ansonsten sehr zurückhielt bei der 32. Jahreshauptversammlung. „Die wichtigen Ereignisse des zurückliegenden Jahres fasst jetzt unsere junge Schriftführerin Michelle Rütschle zusammen“, sagte Zimmermann. Rütschle erledigte die Aufgabe dann auch routiniert, obwohl es ihr erster Jahresbericht war.