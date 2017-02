Schönwald Graffitis verunstalten Wartehäuschen

Schnee bremst Gruppe „Aktiv für Schönwald“ aus, Trauer um Willi Schöntges

Schönwald (hjk) Etwas ausgebremst durch den Schnee, hatten sich die Mitarbeiter der Gruppe „Aktiv für Schönwald“ in den vergangenen Wochen nur privat getroffen – und sie trauerten um Willi Schöntges, der sich bei der Gruppe engagierte und im Januar starb. Nun, im Februar, stellte Sprecher Manfred Fattler eine Sinnfrage.

„Wollen wir nur noch das Erreichte aufrecht erhalten oder sollten wir sehen, dass wir auch neue Dinge angehen, natürlich immer in Absprache mit Bürgermeister und Gemeinderat?“, so seine Frage. Zunächst, so der allgemeine Tenor, sollten ab dem 27. März die Osterfiguren aufgestellt werden, davor gelte es, die großen Tafeln zu restaurieren, soweit nötig. Die Hasennester in den Geschäften sollen ebenfalls wieder aufgestellt werden, dazu müssten die Häschen teils neu bemalt werden. Willi Schöntges hatte sich dies auf die Fahnen geschrieben, sei aber nicht mehr dazu gekommen. Dies könne aber auch in der Fattlerschen Werkstatt erledigt werden, solange das Spitzberger nicht gut erreichbar und zu kalt sei. Denn da sei es warm und trocken, stellte Theodora Fattler fest. Ebenfalls auf einen Rückgang des Schnees müsse man warten, bevor man die Buswartehäuschen angehen könne. Zumindest die Wartehäuschen an der Inselklause sowie die bei Gemüse Dilger am anderen Ortseingang seien verschmiert mit teils unterirdischen Parolen. Einige Lampen im Landschaftsgarten müssten ebenso bei wärmerer Witterung nachgearbeitet werden. Ebenfalls auf bessere Bedingungen sei man bei der Wassertretstelle angewiesen, dort sollten Armtrog und der Hinweis auf die Nutzung des Barfußpfads angebracht werden, stellte die Versammlung fest. Auch das Holzgeländer über den Schwarzenbach bei der Inselklause sei betroffen.

Und wenn dann noch Zeit übrig wäre, könne sich die Gruppe um die Wiederherstellung der alten Friedhofskapelle (’s Käppele) kümmern, allerdings müsse man sich dazu intensiv mit der Gemeinde und dem Bauhof abstimmen, wer was macht oder machen kann und welche Gewerke an wen vergeben werden sollen. Das müsse doch schließlich Hand in Hand gehen. Nach einer intensiven Aussprache einigte man sich auf den 6. März als nächsten Sitzungstermin, der dann im „Holzfäller“ stattfinden soll.