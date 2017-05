Schönwald Gespräche zur Erweiterung des Ferienlands laufen

Der Beitritt von Tennenbronn wird bei der jüngsten Versammlung in Schönwald erneut thematisiert.

Schönwald/Schonach/Furtwangen/St.Georgen (rib) Der Tourismusverein Ferienland im Schwarzwald verbucht steigende Übernachtungszahlen. Neue Strategien und Ideen sollen den Verein weiter voranbringen. „Wir haben in 2016 zugelegt und liegen damit im aktuellen Trend“, analysierte Josef Herdner, Bürgermeister Furtwangens und Vorsitzender des Tourismusvereins Ferienland im Schwarzwald, in der Jahreshauptversammlung die Übernachtungszahlen. Dies sollte Ansporn für alle Gastgeber sein, ihr Angebot für sich zu reflektieren und für die Gäste ständig zu verbessern. Dafür bietet der Verein auch in diesem Jahr Beratertage zur Preisgestaltung, Inneneinrichtung und zu Investitionen. Er riet dazu, das ganze Angebot und den Austausch des Vereins für seine Mitglieder zu nutzen.

Zunächst sei es wichtig, einheitlich aufzutreten und dem Gast eine Orientierungshilfe zu bieten, erklärte Herdner in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald angesichts der neuen Ferienlandschilder der vier Gemeinden. Gute Arbeit habe die Arbeitsgruppe Mountainbike-Wegenetz geleistet, würdigte er. 2018 könnten die überarbeiteten Touren stehen, kündigte er an.

Geschäftsführer Julian Schmitz berichtete anschließend über die Angebote und Projekte der Ferienland GmbH, die vom Tourismusverein unterstützt werden. Die Ferienlandregion sei mehr wert als den meisten Einheimischen bewusst sei. Auch um dies zu verdeutlichen, gebe es im Oktober 2018 in Schonach und St. Georgen eine zweite Auflage von „Abenteuer Ferienland“, einer filmischen Hommage an die Region und ihre Einwohner. Schmitz erläuterte die Vermarktungsstrategien, die Überarbeitung der Druckprodukte und die Schaffung von Premiumwanderwegen im Ferienlandgebiet.

Bei den Genusswanderungen, der allergikerfreundlichen Ferienregion und der Familienfreundlichkeit sollen die eingeschlagenen Wege weiter forciert werden. Mit dem Bubble-Tent, einem Zelt in Kugelform, soll ein neues Projekt gestartet werden, das überregional für Aufsehen sorgen wird, erläuterte der Geschäftsführer. Näheres dazu werde am 6. Juni bekannt gegeben. Außerdem soll eine Online-Akademie den Mehrwert für die Mitglieder stärken. Dort werden künftig Lerninhalte, Fotos, Präsentationen und Videos eingestellt, von denen alle Mitglieder profitieren können.

Aus der Versammlung heraus stellte Johannes Göppert aus Schönwald die Frage, wie es mit der Erweiterung des Ferienlandes im Fall Tennenbronn aussehe. Derzeit laufen die Gespräche mit der Stadt Schramberg und ihren Teilorten, bestätigte Schmitz. Dabei gehe es um Hintergründe und Anknüpfungspunkte.

Kassierer Bernhard Stiefel präsentierte stabile Kassenverhältnisse und den Wirtschaftsplan für 2017, der voll umfänglich genehmigt wurde. Bei den Wahlen wurde Geschäftsführer Julian Schmitz einstimmig bestätigt. Antonia Hauswald ist nach ebenfalls einstimmigem Votum Vertreterin der Gastronomie.