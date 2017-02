Schönwald Gemeinde plant sechs Wohnmobilplätze bei Tennisplatz

Schönwalder Verwaltung möchte mit weiteren Stellplätzen unter anderem die Tennisplätze attraktiver machen.

Schönwald – Ein wesentlicher Teil der ersten Februarsitzung des Gemeinderats umfasste vier Baugesuche, dazu eine Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über eine Offenlegung eines Bauvorhabens im Bereich der Stadt Furtwangen.

Das erste zu behandelnde Baugesuch war im Ortstermin bereits am 20. August 2013 vorgebracht worden. Es liegt im Außenbereich, nahe des Triberger Gewerbegebiets Adelheid, wobei der Bauherr nicht privilegiert ist. Damals hatte der Bauherr eine Garage mit Abstellraum mit einer Höhe von 2,75 Metern geplant, er Gemeinderat wollte ihm 2,35 Meter zugestehen, zusätzlich sollte sie gegenüber der Einfahrt von der B 500 her zurück gesetzt, in Richtung Straße sollte zudem aufgefüllt und begrünt werden. In seinem neuen Antrag stellte er eine Garage mit 2,50 Metern Höhe vor, um auch die Einfahrt mit einem Transportfahrzeug sicher zu stellen. Die Garage wurde aber um 20 Zentimeter tiefer gelegt und zudem um 45 Zentimeter gegenüber der Straßenflucht zurückgesetzt. In nichtöffentlicher Sitzung des Bauausschusses sei das Vorhaben bereits besprochen worden, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Der Gemeinderat schloss sich einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an und erteilte das Einvernehmen – das aber von den Fachbehörden ebenfalls noch abgesegnet werden muss.

In der Anton-Bruckner-Straße will ein Bauherr das Treppenhaus umbauen und zugleich einen behindertengerechten Aufzug anbringen – an und für sich ein löbliches Unterfangen, zumal in der Nachbarschaft der Seniorenwohnsitz entstehen soll. Allerdings strebt er Befreiungen an, die sich recht heftig darstellen. So ist im Bereich des Bebauungsplans Himmelwiese eine Traufhöhe von vier Metern vorgesehen, geplant seien zehn Meter. Zudem sind auf dem Grundstück die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen nicht vorhanden, diese lägen dann direkt in der Straße. Daher müsste die Gemeinde als Eigentümerin der Straße eine Baulast übernehmen, was ihr unter Umständen zum Nachteil gereichen würde – oder sie müsste einer Abweichung von der Landesbauordnung schriftlich zustimmen, was ebenso nachteilig sein könnte. In vorangegangenen Sitzungen war das Gesuch auch schon verhandelt worden, seinerzeit lagen jedoch keine Pläne vor. Die Verwaltung schlug vor, das Einvernehmen zu den Plänen zu versagen. Mit zwei Enthaltungen schlossen sich die Ratsmitglieder dieser Auffassung an.

Die beiden letzten Bauanträge stellte die Gemeinde selbst vor. Da sich im Bereich des Tennisplatzes wenig tue, schlug sie vor, drei Kurzzeit- sowie drei Langzeit-Wohnmobilstellplätze einzurichten. Die Langzeitplätze seien auf dem mittleren der drei Tennisplätze vorgesehen, die Kurzzeitplätze auf dem Vorplatz zwischen Sportplatz und Tennis-Hütte. „Worin liegt der Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitplatz?" wollte Hans-Peter Schwer (SPD) wissen. Das mache die Gemeinde am Komfort fest, so Wörpel. Auf den Tennisplätzen sei es etwas ruhiger, so die Meinung der Verwaltung, daher würden diese Ecke eher Dauercamper nutzen. Zudem stünden ja in direkter Nachbarschaft noch die beiden Tennisplätze zur Verfügung. Mit einer Enthaltung schloss sich der Gemeinderat dem Wunsch der Verwaltung an.

Bereits vor längerer Zeit hatte die Stadt Furtwangen Pläne der Erweiterung des Bebauungsplans „Erweiterung der Udo Zier GmbH“ vorgelegt, nun folgt dort die Offenlage. „Wir haben als Träger öffentlicher Belange ein Einspruchsrecht. Da uns das nicht weiter betrifft, schlagen wir vor, weiterhin keine Einwände zu erheben“, so Bürgermeister Christian Wörpel und Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Der Rat schloss sich an.