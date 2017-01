Ganztagesbetreuung ist gut angelaufen

Das neue Angebot des Kindergartens St. Antonius in Schönwald stößt bei den Eltern auf große Resonanz, es gibt bereits eine Warteliste.

Schönwald – Es ist Mittwochnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr. Kinder decken im Kindergarten-Bistro die Tische und freuen sich auf ihren Nachmittagssnack. Bei der Vorbereitung werden die Kleinen mit einbezogen. Sie dürfen sagen, was sie gerne essen möchten: Obst, Joghurt oder Quark. Die Zwischenmahlzeit gehört zur Ganztagsbetreuung im Schönwälder Kindergarten St. Antonius. Sie startete am 10. Januar und wird bestens angenommen. „Das neue Angebot ist gut angelaufen. Die Nachfrage ist groß, die Resonanz bei den Eltern auch. Wir haben sogar schon eine Warteliste“, freuen sich Leiterin Gabi Hirt und die für die Kindergartenangelegenheiten bei der Gemeinde zuständige Mitarbeiterin Sarah Brinkhus.

Die beiden Frauen sind froh, dass der Gemeinderat die Einführung der Ganztagsbetreuung genehmigte. „Das ist für berufstätige Eltern gut. Sie können nun Job und Familie besser vereinbaren“, resümiert Sarah Brinkhus im Gespräch mit unserer Zeitung. Die junge Mutter weiß, wovon sie spricht. Schließlich arbeitet die ehemalige Hauptamtsleiterin der Gemeinde Schönwald derzeit selbst in Teilzeit bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der seit dem 1. Januar 2015 Träger des örtlichen Kindergartens ist. „Die im vergangenen Jahr gestartete Umfrage unter den Schönwälder Eltern hat den Bedarf einer Ganztagsbetreuung im Ort deutlich sichtbar gemacht“, informiert Brinkhus weiter. „Der Gemeinderat hat daraufhin grünes Licht gegeben und die Eltern konnten ihre Kinder verbindlich anmelden. Das war im September. Bis alles Notwendige geregelt war, die Betriebserlaubnis eintraf und das Gesundheitsamt seine Zustimmung gab, dauerte es bis zum Jahresanfang“.

Bislang ist die Ganztagsbetreuung komplett mit Schönwälder Kindern belegt. Es gibt in der Gruppe zehn Kindergartenkinder-Plätze und vier Krippen-Plätze. „Mehr können wir momentan nicht aufnehmen“, erklärt Hirt. „Aktuell sind die Mädchen und Jungen an zwei Nachmittagen, dienstags und mittwochs, hier und werden von zwei Erzieherinnen betreut. Sie haben ihre Arbeitszeiten aufgestockt. Das ist für die Kinder gut, denn so haben sie weiterhin ihre bisherige Bezugspersonen. Bei der Essensausgabe von 13 bis 14 Uhr wird zusätzlich noch eine Erzieherin eingesetzt“.

Geliefert wird das Essen vom Team der heimischen „Klosterstube“. Es steht täglich ein Gericht auf der Speisekarte. Das Mittagessen kostet vier Euro pro Tag, der Nachmittagssnack ein Euro.

Für einen Kindergartenplatz mit Ganztagsbetreuung bezahlen die Eltern für einen Tag pro Monat (also für vier Nachmittage) zusätzlich 15 Euro, für zwei Tage pro Monat 30 Euro, für einen Krippenplatz mit Ganztagsbetreuung für einen Tag im Monat (vier Nachmittage) zusätzlich 34 Euro beziehungsweise für zwei Tage im Monat 68 Euro.

„Grundsätzlich hätten wir auch Kinder aus anderen Gemeinden angenommen“, sagt Brinkhus. Aufgrund des großen Bedarfs der heimischen Bevölkerung sei das momentan jedoch nicht möglich. „Aktuell sind alle 72 Kindergartenplätze belegt“, ergänzt Hirt. „Das heißt, unsere drei Gruppen und eine Krippengruppe sind voll und werden von 16 pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut: eine in Voll- und 15 in Teilzeit.“

So erleben die Kinder ihren Kindergarten

Ein typischer Tagesablauf der Ganztagsbetreuung im Schönwälder Kindergarten gestaltet sich wie folgt: