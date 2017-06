Schönwald Feuerwehrfest lockt 400 Gäste

Wettergott hat endlich ein Einsehen mit den Floriansjüngern und beschert ihnen nach sieben schlechten Jahren phantastisches Wetter zum Fest auf dem Rathausplatz, dazu gab es Musik und Vorführungen und für die Kinder eine Hüpfburg.

Schönwald – In den vergangenen sieben Jahren hatten die Schönwälder Pech bei ihrem Feuerwehrfest. „Entweder war es zu kalt oder es hat geregnet“, bedauerte Kommandant Andreas Faller im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch in diesem Jahr war das Wetter endlich mal wieder ideal, sodass nicht in der Uhrmacher-Ketterer-Halle gefeiert werden musste. Faller strahlte über das ganze Gesicht, als die Gäste von allen Seiten auf den Rathausplatz neben den Feuerwehrhallen strömten.

Dort warteten an langen Theken schon zum Frühschoppen die Mitglieder der Feuerwehr und ihre Familienangehörigen, um Speisen und Getränke anzubieten.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr eilten von Tisch zu Tisch, um das schmutzige Geschirr einzusammeln, das somit keine Chance hatte, vergessen zu werden. Der Nachbar-Musikverein vom Katzensteig unterhielt beim Frühschoppen unter der Leitung von Monika Mai die Gäste, während die heimischen Dorfmusikanten den Nachmittag musikalisch gestalteten. Da böhmische Blasmusik ihre große Leidenschaft ist, präsentierten sie zahlreiche Songs aus dem Repertoire der Egerländer Musikanten.

Zur Auflockerung sang Dirigent Gerhard Feiertag mit seiner Frau Irene ab und zu ein flottes Lied oder Sandro Ganter spielte den Meisterkoch und schlug mit seinem Kochlöffel den Takt zu den Melodien. Große Freude hatten die Kinder an der Hüpfburg mit dem großen Gummi-Elefanten, der die ganze Zeit mit dem Kopf wackelte, wenn die junge Truppe durch seinen Bauch wuselte. „Wir haben sie bei der Feuerwehr Gütenbach gemietet“, verriet sich Andreas Faller erfreut.

Auch einen Basteltisch gab es für die Kinder, aber am liebsten fuhren sie mit dem Feuerwehrauto spazieren. Paul Scherer und Frank Hettich wechselten sich bei den Rundfahrten mit der Nachwuchswehr ab. Der Feuerwehrkommandant zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dem großen Andrang beim alljährlichen Sommerfest.