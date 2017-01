Schönwald/Schonach Erzieherin Gisela Heimburger geht in Rente

Bürgermeister Christian Wörpel lobt die herzliche Art der Erzieherin, die eine Pionierin der Kleinkindbetreuung ist.

Sie war eine Institution im Kindergarten St. Antonius in Schönwald: Gisela Heimburger ist in den Ruhestand gegangen. Die Vertreterin des Personalrats, Beate Groß, sowie die Kindergartenleiterin Gabriele Hirt sind sich einig: Sie war eine der Pionierinnen der Kleinkindbetreuung. Immer, wenn es darum ging, Kleinkindbetreuung anzubieten, über die sogenannte Familien- bis zur heutigen Krippengruppe, die sogar schon Kinder ab acht Wochen aufnimmt, sei Gisela Heimburger stets bei der Entwicklung und auch Betreuung vorne dabei gewesen. Viele spannende Veränderungen habe sie in ihrer beruflichen Laufbahn miterlebt. Begonnen habe sie ihre Tätigkeit als Erzieherin im Schonacher Kindergarten, wo sie 1977 ausschied, um die eigenen Kinder zu erziehen.

Nach der Familienpause stieg sie am 1. August 1991 wieder in den Beruf ein. Zunächst war sie als Kinderpflegerin bei der katholischen Kirche angestellt. Ihre Gruppe aber war wegen der unglaublichen Kinderzahlen ins Untergeschoss der evangelischen Kirche in Schönwald ausgelagert. Die Känguru-Gruppe bestand dort bis 2002. Danach war sie bis 2012 in der Elefanten-Gruppe des Schönwälder Kindergartens. Ab da war sie vorne mit dabei, als es galt, Kinder unter drei Jahren in der Familiengruppe vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt zu betreuen. Als 2014 die Krippengruppe „Mäuse“ eingerichtet wurde, in der Kinder ab acht Wochen bis zu drei Jahren betreut werden, übernahm sie die Aufgabe der Kleinstkindbetreuung.

Die eigene berufliche Biografie mit einer solchen Wunschaufgabe abschließen zu können, sei für sie besonders erfreulich gewesen. „Die Kleinstkindbetreuung erfordert viel Feingefühl“, wissen die Kolleginnen. Ein Höhepunkt sei auch der Ski-Kindergarten gewesen, wo Gisela Heimburger gemeinsam mit Beate Groß und Gabi Hirt aktiv gewesen sei und so manchem Kind die ersten Schritte auf Skiern nahegebracht hat. Auch im Team und bei den Eltern sei Gisela Heimburger sehr beliebt gewesen.

„Ihre herzliche, hilfsbereite Art, ihre Zuverlässigkeit und Kontinuität machten sie unentbehrlich“, wussten sowohl Gabriele Hirt als auch Bürgermeister Christian Wörpel. Der Kindergarten befindet sich seit Januar 2015 unter Trägerschaft der Gemeinde. Umso wichtiger sei es, dass Heimburger dem Kindergarten nicht komplett abgeschworen hat: „Wenn Bedarf da ist, werde ich aushelfen“, versprach Heimburger ihren Kolleginnen. Sie gab dem Bürgermeister ein Kompliment auf den Weg – die Übernahme des Kindergartens sei völlig problemlos vonstatten gegangen, was bei ihr ein „tiefes Durchatmen“ verursacht habe.

Sie sei ein sehr positiver Mensch, die Arbeit mit den Kindern habe ihr Leben immer bereichert. „Sie werden mir ein stückweit auch fehlen – aber ganz weg bin ich ja nicht“, schmunzelte sie.