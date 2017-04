Ein neues Restaurant öffnet in der Amselstraße 9, Zugang von der Hauptstraße, zwischen Elektro-Schwer und Fahrschule. Erstmals in der Geschichte Schönwalds bieten nun Lhakpa Netsang und seine Frau Tsering in ihrem Restaurant „Tibet“ tibetische und weitere asiatische Spezialitäten an. Die Küche wird dabei von Sohn Lobsang Netsang betreut. Bild: Hans-Jürgen Kommert