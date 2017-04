Schönwald Ehrungen neu geregelt

Gemeinde schafft Hierarchie der Plaketten ab

Schönwald – Vor rund 15 Jahren wurde die Ehrungsordnung der Gemeinde Schönwald letztmals überarbeitet, immer wieder gab es auch Diskussionen über die Vergaberichtlinien. Besonders häufig kritisiert wurde dabei die Richtlinie für erfolgreiche Sportler, vor allem in Hinsicht auf die Reihenfolge der Vergabe der Sportlerplaketten. Denn – selbst wenn die Leistungen für die Vergabe einer goldenen Plakette vorlagen, konnte diese erst dann verliehen werden, wenn bereits zuvor Bronze und Silber vergeben waren. Dies vor allem hatte eine Kommission in die richtigen Bahnen gelenkt. Nun ist es möglich, für einen Deutschen Meistertitel oder höhere Titel ab den Juniorenklassen auch bei einer ersten Sportlerehrung eine Auszeichnung zu erhalten, ohne die Hierarchie der Plaketten durchlaufen zu müssen. Jede der Medaillen wird dennoch nur einmal vergeben, wenn aber beispielsweise ein Sportler drei Mal die Voraussetzungen für Silber erfüllt, kann die nächsthöhere Stufe, also Gold, vergeben werden. Der an diesem Abend arg geschrumpfte Gemeinderat beschloss die überarbeitete Ehrungsordnung einstimmig.