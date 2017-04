Schönwald Ehrung per Smartphone und Skype

Der FC Schönwald würdigt Ernst Göppert für 80 Jahre Mitgliedschaft, der 96-Jährige lebt allerdings in Brasilien. Freude haben die Vereinsmitglieder an der Gaststube, die derzeit neu eingerichtet.

Schönwald – Eine höchst seltene Ehrung gab es bei der Hauptversammlung des Fußballclubs Schönwald neben zahlreichen weiteren Ehrungen. Anwesend konnte er leider nicht sein, der Mann, der sage und schreibe seit 80 Jahren dem Verein angehört. Doch Neffe Johannes Göppert sorgte per Smartphone und Skype dafür, dass sein 96-jähriger Onkel, Ernst Göppert, in Sao Paulo (Brasilien) die Ehrung wenigstens mitbekam. Er habe am Vortag bei seinem Bruder Hans angerufen und es sehr bedauert, dass der Brief so spät ankam, dass er keinen Flug mehr bekommen konnte.

Zwar war er bei weitem der Dienstälteste, doch auf immerhin 60 Jahre Mitgliedschaft kamen Karl-Heinz Duffner, Eugen Haberstroh, Klaus Hettich, Horst Riedmüller und Rudolf Walter ebenfalls. Seit 50 Jahren gehören Heinrich Schätzle, Siegmund Kuner und Hugo Bruker dem Verein an.

Die bisher Genannten sind alle bereits seit mindestens zehn Jahren Ehrenmitglieder. Neu aufgenommen in diese Riege wurde Martin Kehrer, Harald Makowe und Sabine Weiß, die seit 40 Jahren dem FC treu blieben. Alle bis dahin Geehrten erhielten zu ihren Urkunden und Ehrennadeln eine Vereins-Armbanduhr.

Elke Dannecker, Brigitte Dannecker, Hubert Fehrenbach, Konrad Scherzinger, Robert Scherzinger und Georg Wolber gehören dem Verein seit 30 Jahren an. Und schon 20 Vereinsjahre haben Dirk Barreis, Beate Fehr, Sandra Hirt, Herbert Kaltenbach, Frank Krötz, Erich Renner, Rolf Schilli und Martin Wentworth „auf dem Buckel“. Am Ende der Veranstaltung machte der Vorsitzende des Fördervereins, Felix Thurner, auf das in vier Jahren anstehende 100-Jährige aufmerksam, da möge man sich doch schon einmal Gedanken machen um eine würdige Feier.

Eröffnung am 14. April

Darüber hinaus lud er ein, am Karfreitag das neu gestaltete Clubhaus zu besuchen. Thurner freute sich im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sich der Umbau des Clubhauses langsam dem Ende nähert. Hell und freundlich präsentiert sich die kleine Vereinsgaststätte. „Nach fast 40 Jahren wurde es einfach Zeit“, so Thurner. Komplett neu möbliert mit handgemachten Möbeln mache die Gaststube Eindruck.

„Dazu haben wir einen Profi geholt und Werner Kaltenbach ist uns wirklich sehr entgegen gekommen. Wir sind sicher, dass wir es nicht mehr erleben werden, dass diese Möbel ersetzt werden müssen“, betont Thurner. Bis zum 14. April muss also alles fertig sein, da er bereits zur Eröffnung um 11 Uhr eingeladen hat. Zudem findet danach ab 14 Uhr der beliebte Preiscego des FC Fördervereins statt. in Loblied sang er auf seine „Rentnerband“, die vieles in Eigenarbeit leiste, unter anderem wollen die Rentner bis dahin noch die komplette Küche montieren.