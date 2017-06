Triberg Dreister Dieb stiehlt Geld aus Blumenladen

Am hellichten Tag ist am Dienstag ein Unbekannter in Schönwald, vermutlich durch einen Nebeneingang, in das Büro des Ladens spaziert und hat dort Geld und Papiere mit genommen.

Schönwald – Zu einem Gelddiebstahl ist es am Dienstag in einem Ladengeschäft für Obst, Blumen und Gemüse an der Ecke Hauptstraße und Escheckstraße gekommen. Zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr betrat ein derzeit noch unbekannter Täter den Laden, möglicherweise über einen unverschlossenen Nebeneingang. Dabei nutzte der Unbekannte eine sich ihm bietende Gelegenheit, als sich gerade kein Personal im Nebenraum des Ladens und in einem angrenzenden Büro befand. Der Eindringling schnappte sich aus einer unverschlossenen Kasse im Büro vorhandenes Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe sowie eine Mappe mit diversen Papieren. Erst am Abend bei der Kassenabrechnung bemerkte der Ladenbesitzer den Diebstahl. Nun sucht die Polizei Triberg Zeugen. Personen, die am Dienstag, in der Zeit von 11 bis 18.30 Uhr, entsprechende Wahrnehmungen an dem Ladengeschäft in der Escheckstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg (07722 1014) in Verbindung zu setzen.